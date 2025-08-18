Calendario Mondiali volley femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, programma, streaming

I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 squadre: la competizione è stata allargata rispetto alle 24 formazioni dell’ultima edizione, sono stati formati otto gironi da quattro compagini ciascuno e le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si presenterà con i favori del pronostico dopo aver vinto le ultime due edizioni della Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone B con Belgio, Cuba e Slovacchia: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta. L sfide da dentro o fuori saranno contro chi proviene dal gruppo G, in cui Germania e Polonia spiccano nei confronti delle modestissime Kenya e Vietnam.

Se le azzurre dovessero vincere il loro girone (come da pronostico) incroceranno la seconda della Pool G, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata. Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà la perdente di Germania-Polonia negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (sulla carta il Belgio) e la vincente di Germania-Polonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, i gironi, gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley femminile. Tutte le partite dell’Italia e una selezione di altri incontri saranno trasmessi sui canali Rai; tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su VBTV; gli incontri delle azzurre potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.

GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.

GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.

GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.

GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.

GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Venerdì 22 agosto

Ore 11.00 Cechia vs Argentina

Ore 11.00 Porto Rico vs Francia

Ore 12.00 Paesi Bassi vs Svezia

Ore 12.00 Belgio vs Cuba

Ore 14.30 USA vs Slovenia

Ore 14.30 Brasile vs Grecia

Ore 15.30 Thailandia vs Egitto

Ore 15.30 Italia vs Slovacchia

Sabato 23 agosto

Ore 11.00 Canada vs Bulgaria

Ore 11.00 Repubblica Dominicana vs Colombia

Ore 12.00 Giappone vs Camerun

Ore 12.00 Germania vs Kenya

Ore 14.30 Turchia vs Spagna

Ore 14.30 Cina vs Messico

Ore 15.30 Serbia vs Ucraina

Ore 15.30 Polonia vs Vietnam

Domenica 24 agosto

Ore 11.00 Cechia vs Slovenia

Ore 11.00 Porto Rico vs Grecia

Ore 12.00 Paesi Bassi vs Egitto

Ore 12.00 Italia vs Cuba

Ore 14.30 USA vs Argentina

Ore 14.30 Brasile vs rancia

Ore 15.30 Thailandia vs Svezia

Ore 15.30 Belgio vs Slovacchia

Lunedì 25 agosto

Ore 11.00 Canada vs Spagna

Ore 11.00 Repubblica Dominicana vs Messico

Ore 12.00 Giappone vs Ucraina

Ore 12.00 Germania vs Vietnam

Ore 14.30 Turchia vs Bulgaria

Ore 14.30 Cina vs Colombia

Ore 15.30 Serbia vs Camerun

Ore 15.30 Polonia vs Kenya

Martedì 26 agosto

Ore 11.00 Argentina vs Slovenia

Ore 11.00 Francia vs Grecia

Ore 12.00 Svezia vs Egitto

Ore 12.00 Italia vs Belgio

Ore 14.30 USA vs Cechia

Ore 14.30 Brasile vs Porto Rico

Ore 15.30 Thailandia vs Paesi Bassi

Ore 15.30 Cuba vs Slovacchia

Mercoledì 27 agosto

Ore 11.00 Turchia vs Canada

Ore 11.00 Colombia vs Messico

Ore 12.00 Giappone vs Serbia

Ore 12.00 Kenya vs Vietnam

Ore 14.30 Bulgaria vs Spagna

Ore 14.30 Cina vs Repubblica Dominicana

Ore 15.30 Ucraina vs Camerun

Ore 15.30 Polonia vs Germania

Venerdì 29 agosto

Ore 12.00 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)

Ore 15.30 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)

Sabato 30 agosto

Ore 12.00 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)

Ore 15.30 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)

Domenica 31 agosto

Ore 12.00 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)

Ore 15.30 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)

Lunedì 1° settembre

Ore 12.00 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)

Ore 17.30 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)

Mercoledì 3 settembre

Ore 12.00 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)

Ore 17.30 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)

Giovedì 4 settembre

Ore 12.00 Quarto di finale (C/F vs C/F o D/E vs D/E)

Ore 17.30 Quarto di finale (C/F vs C/F o D/E vs D/E)

Sabato 6 settembre

Ore 10.30 Semifinale

Ore 14.30 Semifinale

Domenica 7 settembre

Ore 10.30 Finale per il bronzo

Ore 14.30 Finale Mondiali volley femminile

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire sui canali della Rai (canali esatti da comunicare), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le partite dell’Italia e altri incontri da definire; tutte le partite su VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.