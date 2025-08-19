Rugby

Calendario Mondiali rugby femminile 2025: programma, orari, tv, streaming

Roberto Santangelo

Pubblicato

22 minuti fa

il

Italia rugby femminile / IPA Sport

Da venerdì 22 agosto a sabato 27 settembre si terranno in Inghilterra i Mondiali 2025 di rugby femminile: la prima fase a gironi si esaurirà domenica 7, per lasciare spazio ai quarti di sabato 13 e domenica 14, alle semifinali di venerdì 19 e sabato 20 ed alla finale di sabato 27 settembre.

La diretta tv del match inaugurale, delle partite dell’Italia, di un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate) delle semifinali e della finale per il 1° posto, sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming degli stessi incontri sarà disponibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Fase a gironi

Venerdì 22 agosto
20.30 Inghilterra-USA

Sabato 23 agosto
13.00 Australia-Samoa
15.45 Scozia-Galles
18.30 Canada-Fiji
21.15 Francia-Italia

Domenica 24 agosto
13.00 Irlanda-Giappone
15.15 Sudafrica-Brasile
18.30 Nuova Zelanda-Spagna

Sabato 30 agosto
13.00 Canada-Galles
15.45 Scozia-Fiji
18.00 Inghilterra-Samoa
20.30 USA-Australia

Domenica 31 agosto
13.00 Irlanda-Spagna
15.00 Nuova Zelanda-Giappone
16.30 Italia-Sudafrica
17.45 Francia-Brasile

Sabato 6 settembre
13.00 Canada-Scozia
14.30 USA-Samoa
15.15 Galles-Fiji
18.00 Inghilterra-Australia

Domenica 7 settembre
13.00 Giappone-Spagna
15.00 Italia-Brasile
15.45 Nuova Zelanda-Irlanda
17.45 Francia-Sudafrica

Quarti di finale

Sabato 13 settembre
14.00 1C-2D (Q1)
17.00 1B-2A (Q2)

Domenica 14 settembre
14.00 1D-2C (Q3)
17.00 1A-2B (Q4)

Semifinali

Venerdì 19 settembre
20.00 Vincente Q1-Vincente Q2

Sabato 20 settembre
16.30 Vincente Q3-Vincente Q4

Finali

Sabato 27 settembre
13.30 Finale per il 3° posto
17.00 Finale per il 1° posto

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Sport HD.

Diretta streaming: match inaugurale, partite dell’Italia, un quarto di finale (quello delle azzurre, se qualificate), semifinali e finale per il 1° posto su Rai Play.

Diretta live testuale: match dell’Italia su OA Sport.

