Calendario Mondiali pentathlon 2025: programma, orari, tv, streaming
A Kaunas, in Lituania, da martedì 26 a sabato 30 agosto, saranno in programma i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, che vedranno al via ben 7 azzurri: non ci sarà Matteo Cicinelli, assente per un problema fisico.
In questa rassegna iridata saranno previste soltanto le specialità olimpiche, ovvero le gare individuali, e l’Italia sarà in gara con tre uomini e quattro donne: convocati Matteo Bovenzi, Aurora Tognetti, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri, Roberto Micheli, Giorgio Malan e Valentina Martinescu.
Martedì 26 si inizierà con le qualificazioni maschili, seguite il giorno successivo dalle qualificazioni femminili. Giovedì 28 andranno in scena le semifinali maschili, mentre quelle femminili si terranno venerdì 29 agosto. La rassegna iridata terminerà sabato 30 agosto, quando si disputeranno entrambe le finali.
I Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, con ben sette azzurri protagonisti, non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su UIPM TV per semifinali e finali, e su Olympic Channel per semifinali femminili e finali.
CALENDARIO MONDIALI PENTATHLON MODERNO 2025
Martedì 26 agosto
08.30 Qualificazione A maschile
12.00 Qualificazione B maschile
15.30 Qualificazione C maschile
Mercoledì 27 agosto
08.30 Qualificazione A femminile
12.00 Qualificazione B femminile
15.30 Qualificazione C femminile
Giovedì 28 agosto
09.00 Semifinale A maschile – UIPM TV
12.30 Semifinale B maschile – UIPM TV
Venerdì 29 agosto
14.00 Semifinale A femminile – UIPM TV ed Olympic Channel
17.30 Semifinale B femminile – UIPM TV ed Olympic Channel
Sabato 30 agosto
13.00 Finale maschile – UIPM TV ed Olympic Channel
17.00 Finale femminile – UIPM TV ed Olympic Channel
PROGRAMMA MONDIALI PENTATHLON MODERNO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: UIPM TV per semifinali e finali, Olympic Channel per semifinali femminili e finali.