Calendario Mondiali pentathlon 2025: programma, orari, tv, streaming

A Kaunas, in Lituania, da martedì 26 a sabato 30 agosto, saranno in programma i Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, che vedranno al via ben 7 azzurri: non ci sarà Matteo Cicinelli, assente per un problema fisico.

In questa rassegna iridata saranno previste soltanto le specialità olimpiche, ovvero le gare individuali, e l’Italia sarà in gara con tre uomini e quattro donne: convocati Matteo Bovenzi, Aurora Tognetti, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri, Roberto Micheli, Giorgio Malan e Valentina Martinescu.

Martedì 26 si inizierà con le qualificazioni maschili, seguite il giorno successivo dalle qualificazioni femminili. Giovedì 28 andranno in scena le semifinali maschili, mentre quelle femminili si terranno venerdì 29 agosto. La rassegna iridata terminerà sabato 30 agosto, quando si disputeranno entrambe le finali.

I Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, con ben sette azzurri protagonisti, non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su UIPM TV per semifinali e finali, e su Olympic Channel per semifinali femminili e finali.

CALENDARIO MONDIALI PENTATHLON MODERNO 2025

Martedì 26 agosto

08.30 Qualificazione A maschile

12.00 Qualificazione B maschile

15.30 Qualificazione C maschile

Mercoledì 27 agosto

08.30 Qualificazione A femminile

12.00 Qualificazione B femminile

15.30 Qualificazione C femminile

Giovedì 28 agosto

09.00 Semifinale A maschile – UIPM TV

12.30 Semifinale B maschile – UIPM TV

Venerdì 29 agosto

14.00 Semifinale A femminile – UIPM TV ed Olympic Channel

17.30 Semifinale B femminile – UIPM TV ed Olympic Channel

Sabato 30 agosto

13.00 Finale maschile – UIPM TV ed Olympic Channel

17.00 Finale femminile – UIPM TV ed Olympic Channel

PROGRAMMA MONDIALI PENTATHLON MODERNO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: UIPM TV per semifinali e finali, Olympic Channel per semifinali femminili e finali.