Basket
Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 30 agosto, dove vederle in tv e streaming
L’Europeo di basket 2025 è pronto domani, sabato 30 agosto, a vivere la sua quarta giornata di gare. Scenderanno in campo tutte le 24 nazionali che partecipano alla competizione, per un totale di dodici match in un programma pienissimo. Tante le partite già decisive, tra cui spicca Italia-Georgia, vero spartiacque per prosieguo del percorso della nostra nazionale.
Si parte alle 12.30 con Lituania-Germania a Tampere per il primato nel girone B, poi ci si sposta a Riga per Repubblica Ceca-Estonia alle ore 13.45 con entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria. Alle 14.00 l’attenzione si sposta prima su Islanda-Belgio a Katowice e poi sull’Italbasket che, sempre alle 14.oo ma a Limassol, affronterà la temuta Georgia. Alle 15.30 ci si trasferisce a Tampere per Gran Bretagna-Svezia per una sfida tra due compagini ancora a 0 punti.
Si continua con le grandi sfide delle 17.00; Katowice ospiterà il big-match Francia-Slovenia mentre a Riga la Lettonia sfiderà la forte corazzata della Serbia. Poco dopo, alle 17.15 a Limassol, i padroni di casa del Cipro sfideranno la Grecia. Più tardi a Tampere sarà il turno di Montenegro-Finlandia, prima di Turchia-Portogallo in programma alle 20.15 a Riga. Chiudono il programma alle 20.30 Polonia-Israele (Katowice) e Spagna-Bosnia Erzegovina (Limassol).
EUROPEI BASKET 2025 PROGRAMMA SABATO 30 AGOSTO
12.30 Lituania-Germania – DAZN
13.45 Repubblica-Ceca Estonia – DAZN
14.00 Islanda-Belgio – DAZN
14.00 Italia-Georgia – Rai 2, DAZN, Sky Sport Basket (205)
15.30 Gran Bretagna-Svezia – DAZN
17.00 Francia-Slovenia – DAZN, Sky Sport Basket (205)
17.00 Lettonia-Serbia – DAZN
17.15 Cipro-Grecia – DAZN
19.30 Montenegro-Finlandia – DAZN
20.15 Turchia-Portogallo – DAZN
20.30 Polonia-Israele – DAZN
20.30 Spagna-Bosnia Erzegovina – DAZN, Sky Sport Basket (205)