Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 28 agosto, dove vederle in tv e streaming

Gli Europei di basket 2025 sono pronti a vivere la loro seconda giornata. Sarà un day-2 ricco, con ben sei partite in programma, tra cui l’esordio dell’Italbasket che sfiderà la Grecia in serata. La giornata inaugurale ha visto le vittorie nette di Germania, Lituania e Serbia, ma c’è stato anche spazio per le prime sorprese. Il Portogallo è infatti riuscito a battere la Repubblica Ceca mentre la Lettonia ha ceduto il passo ad una sorprendente Turchia.

Giovedì 28 agosto sarà il giorno delle prime partite dei Gironi C e D. Il programma si aprirà a Limassol con Georgia-Spagna alle 14.00, scontro già importante per stabilire le gerarchie nel gruppo in cui è presente anche l’Italia. Sempre alle 14.oo, ma a Katowice, è il turno poi di Israele ed Islanda, entrambe alla ricerca di punti pesanti. Stesso scenario (Katowice) per Belgio-Francia, in programma alle ore 17.00.

Si torna poi a Limassol dove i padroni di casa del Cipro affronteranno la Bosnia-Erzegovina alle ore 17.15. Alle 20.30 si torna in campo con l’esordio dell’Italia, attesa a Limassol dalla Grecia, in una prima partita che promette spettacolo e sarà già decisiva. Il programma si chiude a Katowice dove, sempre alle 20.30 la Slovenia sfiderà la Polonia nel match che conclude la seconda giornata.

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025

Giovedì 28 agosto

Georgia-Spagna ore 14.00

Israele-Islanda ore 14.00

Belgio-Francia ore 17.00

Cipro-Bosnia Erzegovina ore 17.15

Italia-Grecia ore 20.30

Slovenia Polonia ore 20.30

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI BASKET 2025 IN TV E STREAMING

Georgia-Spagna ore 14.00 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), Diretta streaming su DAZN, SkyGo e NOW

Israele-Islanda ore 14.00 – DAZN

Belgio-Francia ore 17.00 – DAZN

Cipro-Bosnia Erzegovina ore 17.15 – DAZN

Italia-Grecia ore 20.30 – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), Diretta streaming su DAZN, Rai Play, SkyGo, NOW

Slovenia-Polonia ore 20.30 – DAZN