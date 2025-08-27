Basket

Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 27 agosto, dove vederle in tv e streaming

Duccio Fumero

Pubblicato

2 ore fa

il

Banchi / Ciamillo

Prende il via oggi Eurobasket 2025 e la prima giornata vedrà scendere sul parquet le formazioni dei gironi A e B. Dodici squadre, sei partite e già in campo alcune delle favorite per il titolo, a partire dalla Serbia, candidata numero 1 in questi Europei, e dalla Germania.

Si parte da Tampere, in Finlandia, alle 12.30 con Gran Bretagna-Lituania, con i lituani favoritissimi alla vigilia. Alle 13.45, a Riga, in Lettonia, è la volta di Repubblica Ceca-Portogallo, sfida che potrebbe già essere uno spareggio per gli ottavi di finale. Si torna a Tampere alle 15.30, quando in campo scenderanno Montenegro e Germania, con i tedeschi che non devono sottovalutare gli avversari.

Alle 17.00, a Riga, è la volta dei padroni di casa della Lettonia che affrontano la Turchia, in quello che forse può essere considerato il big match di giornata. Alle 19.30, di nuovo in Finlandia, è la volta dei padroni di casa che affrontano la Svezia, una delle cenerentole del torneo. Si finisce alle 20.15 a Riga, dove si gioca Serbia-Estonia, con i serbi come detto favoriti d’obbligo del torneo.

Tutte le partite della prima giornata di EuroBasket 2025 (a esclusione di Svezia-Finlandia) si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su Dazn, SkyGo e Now.

EUROPEI BASKET 2025 – PROGRAMMA MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

12.30 Gran Bretagna vs Lituania
13.45 Cechia vs Portogallo
15.30 Montenegro vs Germania
17.00 Lettonia vs Turchia
19.30 Svezia vs Finlandia
20.15 Serbia vs Estonia

