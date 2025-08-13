Calcio, il PSG conquista la Supercoppa Europea! Tottenham raggiunto nel recupero e sconfitto ai rigori ad Udine

Al Bluenergy Stadium, il nome per ragioni di sponsorizzazione dello Stadio Friuli, di Udine va in scena una finale di Supercoppa Europea 2025 di calcio destinata a cuori forti: a spuntarla è il PSG, che beffa ai rigori il Tottenham, sconfitto per 6-5 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. I transalpini, a lungo sotto 0-2, raggiungono gli inglesi in pieno recupero, per poi batterli dal dischetto, nonostante siano stati i primi a sbagliare.

Nel primo tempo il Tottenham si mostra maggiormente propositivo ed a metà frazione il tiro di Richarlison chiama all’intervento Chevalier, con il portiere del PSG che prova a ripetersi al 39′ sulla conclusione di Palhinha, ma dal batti e ribatti in area a pescare la finalizzazione giusta è van de Ven, che insacca e porta in vantaggio la squadra inglese al riposo sullo 0-1.

Ad inizio ripresa il Tottenham mette a segno il colpo del possibile knock out: al 48′ su calcio piazzato di Porro il pallone spiove in area e Romero di testa batte ancora Chevalier, siglando la rete dello 0-2. Gli inglesi provano a chiudere il match, ma l’inzuccata di Danso al 53′ non trova lo specchio. Al 67′ sussulto del PSG, ma la rete di Barcola è viziata da un evidente fuorigioco, poi all’85’ arriva a sorpresa la giocata che riapre la contesa: Kang-In Lee raccoglie l’invito di Vitinha e dal limite lascia partire la conclusione che vale l’1-2. Parte l’assalto finale del PSG, che in pieno recupero vede ricompensati i propri sforzi: al 94′ il cross di Dembelé trova l’inzuccata vincente di Ramos, che firma il 2-2 e porta la contesa ai calci di rigore.

Dal dischetto l’equilibrio si spezza subito: Solanke segna per il Tottenham, Vitinha spara fuori per il PSG. A seguire segnano Bentancur e Ramos, ma Chevalier para la conclusione di van de Ven e riporta a galla i francesi. Dembelé pareggia i conti, poi Tel calcia fuori, e così Kang-In Lee porta avanti il PSG per la prima volta dopo la quarta serie. Porro tiene in vita il Tottenham, ma Mendes non perdona e consegna ai transalpini il trofeo per 6-5.