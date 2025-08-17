Calcio femminile: Sofia Cantore nella storia! L’azzurra segna al debutto nel Campionato NWSL

Un debutto da sogno, sintomo di una condizione di forma stratosferica. Sofia Cantore, uno dei talenti più cristallini della Nazionale italiana di calcio femminile, ha segnato subito un goal al debutto con la maglia delle Washington Spirit, squadra facente parte del Campionato statunitense NWSL, il più competitivo e prestigioso al mondo.

Si tratta di una rete storica per l’Italia. L’ex Juventus, passata dall’altra parte dell’Oceano alla cifra record di 300.000 euro, è diventata infatti la prima giocatrice tricolore a mettere a referto un sigillo in terra statunitense. Nello specifico l’attaccante ha firmato la rete del provvisorio 1-0 contro le Racing Louisville. Il match è poi terminato con il punteggio di 2-2.

Una grande soddisfazione dunque per la classe 1999, arrivata pochi giorni dopo l’ingresso ufficiale nella lista delle papabili per il pallone d’oro, dove si trova in compagnia anche della bomber (nonché ex compagna di squadra) Cristiana Girelli.

L’approdo di Cantore in America è un’ottima notizia per il nostro movimento. In questo modo la squadra italiana, reduce dal davvero positivo Europeo in Svizzera, avrà la possibilità di contare su una pedina fondamentale che, adesso, potrà anche vantare una visione differente, stimolante e vincente. Con l’auspicio che il suo ingaggio a Washington possa fungere anche da traino per altre compagne.