Calcio femminile, Milan sconfitto dal Sassuolo nel primo turno della Women’s Cup

Calato il sipario sull’ultimo match del 1° turno della Serie A Women’s Cup, torneo che anticipa l’inizio del campionato di calcio femminile al via nel week end tra il 4 e il 5 ottobre. Dodici squadre divise in tre gironi da quattro, con le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda che accederanno alla semifinale, in programma come la finale in una sede unica a fine settembre.

Messe in archivio ieri le prime tre partite, con le vittorie di venerdì di Inter, Roma e Juventus rispettivamente contro Genoa, Ternana Women e Parma e di sabato di Fiorentina e Lazio contro Como e Napoli, al Comunale di Fiorenzuola d’Arda si è tenuta la sfida per il Gruppo C tra il Milan e il Sassuolo guidato dall’ex tecnico della Roma Alessandro Spugna.

A sorpresa, le rossonere sono state sconfitte tra le mura amiche dalle neroverdi 2-0. Succede tutto nella ripresa con le realizzazioni della scozzese Landa Clelland al 71′ e il raddoppio delle ospiti con la belga Elena Dhont. Un riscontro che ha posto l’accento sopratutto sulle difficoltà difensive della compagine meneghina.

Il calendario prevede la disputa della seconda giornata il 6 e il 7 settembre; la terza ci sarà il 13 e il 14 settembre, con semifinali in sede unica tra il 24 e il 25 settembre e finale nella medesima sede tra il 27 e il 28 dello stesso mese.