Calcio femminile, Fiorentina e Lazio fanno valere il fattore campo nel 1° turno della Serie A Women’s Cup

Calato il sipario sul sabato del 1° turno della Serie A Women’s Cup, torneo che anticipa l’inizio del campionato di calcio femminile al via nel week end tra il 4 e il 5 ottobre. Dodici squadre divise in tre gironi da quattro, con le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda che accederanno alla semifinale, in programma come la finale in una sede unica a fine settembre.

Messe in archivio ieri le prime tre partite, con le vittorie di Inter, Roma e Juventus rispettivamente contro Genoa, Ternana Women e Parma, è stata la volta di due sfide: Lazio-Napoli per il Girone A e Fiorentina Como Womens per il Girone B. Il fattore campo ha avuto un peso nei confronti citati.

A Formello si è confermata la difficoltà delle azzurre a prevalere lontano dalle mura amiche e biancocelesti vittoriose 2-1. Le partenopee erano passate in vantaggio al 35′ con la danese Cecilie Floe Nielsen. A ribaltare il punteggio ci hanno pensato la polacca Nikola Karczewska all’81’ e Noemi Visentin all’85’.

Stessa storia, stesso mare per la Viola del neo tecnico Pablo Piñones-Arce che ha sconfitto al ‘Viola Park’ le lariane grazie alle realizzazioni della svedese Filippa Curmark al 22′ e della danese Emma Faerge al 75′. Il primo turno si concluderà domani con il match tra Milan e Sassuolo (Gruppo C) alle ore 20.30, che si terrà allo Comunale di Fiorenzuola d’Arda.