Calcio, Conference League 2025-2026: la Fiorentina affronterà una magiara o un’ucraina nei playoff

La Fiorentina conosce i nomi delle due potenziali avversarie dei playoff per l’accesso al girone unico della Conference League 2025-2026 di calcio: l’ostacolo per i toscani sarà rappresentato dalla vincente del confronto tra gli ucraini del Polissya ed i magiari del Paksi.

Gli uomini di Stefano Pioli giocheranno l’andata in trasferta giovedì 21 agosto, mentre disputeranno il ritorno in casa giovedì 28 agosto: questo l’esito del sorteggio andato in scena quest’oggi a Nyon, in Svizzera, che ha stabilito gli abbinamenti per i playoff.

Come accaduto lo scorso anno, sarà il girone unico, poi, a definire il tabellone ad eliminazione diretta: la prima giornata si disputerà giovedì 2 ottobre, mentre l’ultimo atto della competizione andrà in scena mercoledì 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania.