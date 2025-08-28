Calcio, Champions League: i sorteggi delle italiane. Real Madrid Juventus ed Inter-Liverpool le sfide più affascinanti

Si è tenuto il sorteggio degli incontri della prima fase a girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio: a Montecarlo, nel Principato di Monaco, ciascuna delle 36 squadre qualificate ha scoperto i nomi delle 8 avversarie da affrontare. Per l’Italia prenderanno parte alla competizione Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, ovvero le prime quattro classificate della Serie A 2024-2025.

Il Napoli affronterà in casa Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Qarabag, ed in trasferta Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven e Copenaghen, mentre l’Inter sfiderà in casa Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty, ed in trasferta Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax ed Union St. Gilloise.

L’Atalanta giocherà in casa con Chelsea, Bruges, Slavia Praga ed Athletic Bilbao, ed in trasferta con PSG, Eintracht Francoforte, Marsiglia ed Union St. Gilloise, infine la Juventus incrocerà in casa Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbona e Pafos, ed in trasferta Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco.