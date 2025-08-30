Buona prova di squadra per le azzurre agli Europei di triathlon: Seregni ai piedi del podio

Non arriva il podio, ma si può parlare di ottima prova di squadra per quanto riguarda l’Italia nella gara femminile degli Europei di triathlon 2025 in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). Le azzurre, infatti, hanno piazzato due rappresentanti nelle prime 7 posizioni e, più nel complesso, ben 5 nelle prime 13. Come detto è mancato solo il guizzo per agguantare una medaglia, ma le nostre portacolori ci sono andate davvero vicino, specialmente con un’ottima Bianca Seregni che ha chiuso al quarto posto. Bene anche Angelica Prestia, che porta a casa un prezioso settimo posto.

Il successo finale è andato alla belga classe 1994 Jolien Vermeylen che ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:55.36. Nella parte di nuoto tempo di 20:10, quindi 59:28 nella sezione di bici e 34:44 nella corsa. Medaglia d’argento per l’atleta indipendente Diana Isakova con un distacco di 7 secondi. (20:09 nel nuoto, 59:36 nella bici e 34:45 nella corsa), quindi completa il podio la britannica Tilly Anema con un distacco di 10 secondi. Per la classe 2001 tempo di 19:56 nel nuoto, 59:50 nella bici e 34:58 nella corsa.

Manca il podio per 28 secondi, invece, la nostra Bianca Seregni, che chiude al quarto posto complessivo a 38 secondi dalla vetta. Per l’azzurra 20:08 nella parte di nuoto, 59:30 nella bici ma, purtroppo, 35:10 nella corsa che le è costato a caro prezzo. Chiude al quinto posto la slovacca Zuzana Michalickova con un distacco di 51 secondi dalla vetta, quindi al sesto troviamo la spagnola Sara Guerrero Manco a 1:04.

Per completare la buona gara per le azzurre settimo posto per Angelica Prestia che si ferma a 1:11 dalla prima posizione. Per la classe 2002 tempo di 20:21 nel nuoto, 59:20 nella parte dedicata alla bici e 35:51 nella corsa. Chiude ottava la spagnola Marta Pintanel Raymundo a 1:20, quindi nona la portoghese Maria Tomè a 1:31, mentre completa la top10 l’olandese Barbara de Koning a 1:32.

Dall’undicesima alla tredicesima posizione, poi, altre tre azzurre. 11a Verena Steinhauser con il tempo complessivo di 1:57.08, un secondo davanti a Alice Betto in dodicesima posizione, quindi 13a Ilaria Zane in 1:57.45. Si ferma in 24a posizione, invece, Martina McDowell in 2:00.12.