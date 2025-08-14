Brivido freddo per Jannik Sinner: dolore e smorfia sul finire del primo set con Auger-Aliassime

Jannik Sinner ha dominato il primo set dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati contro il canadese Felix Auger-Aliassime conquistato per 6-0 in appena 27 minuti. Proprio nell’ultimo game della frazione, però, l’azzurro ha accusato un piccolo problema fisico.

Nel corso dell’ultimo game del primo set, giocato in risposta, infatti, l’azzurro si è toccato per due volte nella zona dell’inguine, senza però dare mai l’impressione di avere davvero problemi. Nel primo game del secondo set, invece, Sinner ha subito il break, commettendo doppio fallo e toccandosi il piede sinistro.

Anche in questo caso nessun problema, tanto che Sinner dallo 0-2 ha inanellato 11 punti consecutivi, portandosi sul 2-2 40-0, tenendo poi la battuta a quindici nel quinto game e passando a condurre sul 3-2, ma senza break di vantaggio.