Boxe, Imane Khelif chiarisce il suo futuro: “Non ho mai annunciato il ritiro”

La pugile algerina Imane Khelif smentisce le voci alimentate dall’ex manager Nasser Yesfah circo il suo ritiro dalla boxe agonistica, affermando che invece sta continuando ad allenarsi tra Algeria e Qatar per farsi trovare pronta in vista dei prossimi eventi internazionali.

Su Facebook la pugile algerina scrive: “Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false. Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi“.

Il suo ex manager, Nasser Yesfah, aveva dichiarato a “Nice-Matin“: “Non combatte più. Al momento ha smesso del tutto. Non ha nemmeno ricominciato, non pratica più la boxe dopo quello che è successo alle Olimpiadi. In ogni caso, se dovesse diventare professionista, verrà sottoposta allo stesso tipo di test di genere“.