Boxe, i convocati dell’Italia per l’ultimo training camp prima dei Mondiali: assenti Testa e Abbes Mouhiidine

I Mondiali 2025 di boxe si disputeranno a Liverpool (Gran Bretagna) dal 4 al 14 settembre e l’Italia cercherà di mettersi in luce nell’appuntamento agonistico più importante della stagione post-olimpica. Inizia ufficialmente il cammino verso i Giochi di Los Angeles 2028, dove il pugilato sarà presente dopo aver seriamente rischiato l’esclusione dalla rassegna a cinque cerchi. In vista della rassegna iridata è stato organizzato un training camp, che si disputerà ad Assisi dal 20 agosto al 2 settembre, proprio alla vigilia dell’evento in terra britannica.

Il DT Giovanni De Carolis ha convocato 21 azzurri (13 uomini e 8 donne), spicca l’assenza di alcuni elementi di primo piano nel panorama tricolore come Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine. Tra gli uomini andranno seguiti con particolare attenzione il supermassimo Diego Lenzi, Michele Baldassi (60 kg), Gianluigi Malanga (65 kg), Salvatore Cavallaro (70 kg). Tra le donne i volti noti sono quelli di Sirine Charaabi (54 kg), Rebecca Nicoli (60 kg) e Melissa Gemini (75 kg). Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per l’ultimo training camp prima dei Mondiali.

CONVOCATI ITALIA TRAINING CAMP BOXE

UOMINI

Salvatore Attrattivo (50 kg)

Fares Al-Assi (50 kg)

Tommaso Sciacca (55 kg)

Michele Baldassi (60 kg)

Giuseppe Canonico (60 kg)

Gianluigi Malanga (65 kg)

Giacomo Giannotti (65 kg)

Salvatore Cavallaro (70 kg)

Gabriele Guidi Rontani (75 kg)

Remo Salvati (75 kg)

Vincenzo Lizzi (85 kg)

Diego Lenzi (+90 kg)

DONNE

Giovanna Marchese (48 kg)

Lucia Elen Ayari (51 kg)

Sirine Charaabi (54 kg)

Michel Nicol Vescovini (54 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

Angela Zappoli (65 kg)

Nicol Pineta (70 kg)

Melissa Gemini (75 kg)