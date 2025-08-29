Boxe, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Lenzi guida gli azzurri a Liverpool

L’Italia sarà protagonista con tredici pugili ai Mondiali 2025 di boxe, che andranno in scena sul ring nella M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna). Otto uomini e cinque donne proveranno a farsi largo nell’evento agonistico più importante della stagione per i dilettanti, il cui calendario prevede la fase preliminare dal 4 al 10 settembre, le semifinali tra il 12 e il 13 settembre, gli atti conclusivi che assegneranno i titoli nella giornata di domenica 14 settembre.

Il DT Giovanni De Carolis ha sciolto gli ultimi dubbi dopo aver seguito gli atleti nel training camp di avvicinamento alla rassegna iridata. La punta di diamante del gruppo sarà il supermassimo Diego Lenzi, che proverà a salire sul podio nella categoria sopra i 90 kg. Attenzione anche a Gigi Malanga tra i 65 kg (preferito a Giacomo Giannotti), mentre sul fronte femminile si potrà contare in particolar modo sull’esperienza di Melissa Gemini (75 kg), Rebecca Nicoli (60 kg) e Sirine Charaabi (54 kg).

Salvatore Attrattivo ha vinto il ballottaggio con Fares Al-Sassi tra i 50 kg, non è stato selezionato Salvatore Cavallaro tra i 70 kg, Gabriele Remo Salvati ha avuto la meglio su Guido Rontani tra i 75 kg, Michele Baldassi rimarrà a casa per fare spazio a Giuseppe Canonico tra i 60 kg. Completano la rosa Vincenzo Lizzi (85 kg) e Tommaso Sciacca (55 kg), Giovanna Marchese (48 kg) e Lucia Elen Ayari (51 kg).

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BOXE 2025

UOMINI

Salvatore Attrattivo (50 kg)

Tommaso Sciacca (55 kg)

Giuseppe Canonico (60 kg)

Gianluigi Malanga (65 kg)

Remo Salvati (75 kg)

Vincenzo Lizzi (85 kg)

Diego Lenzi (+90 kg)

DONNE

Giovanna Marchese (48 kg)

Lucia Elen Ayari (51 kg)

Sirine Charaabi (54 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

Melissa Gemini (75 kg)