Boxe: Eti Qamili in semifinale al WBC Grand Prix, fuori Fiorenzo Priolo

Si è tenuta quest’oggi a Riad la terza fase del WBC Riyadh Season Grand Prix, evento a firma WBC che si propone di dare una vetrina ai nuovi nomi della boxe mondiale. Questa terza fase riguarda in particolare i quarti di finale.

Due italiani sono arrivati a questo appuntamento, che si disputa sulla distanza delle sei riprese come già anche il resto degli eventi. Il primo a salire sul ring, Fiorenzo Priolo, nei superleggeri, è stato sconfitto dal sudafricano Nte Nkosi, che si è imposto per verdetto unanime dei giudici (triplo 59-54).

Il secondo, invece, è stato Eti Qamili nei piuma. E proprio a lui è arrivata la soddisfazione della vittoria, ottenuta sull’americano Troy Nash per verdetto non unanime. Suo prossimo rivale sarà il francese Tony Valverde Jr., che ha sconfitto il nigeriano Yusuf Adeniji Adisa.

Ora la fase delle semifinali si terrà nel mese di novembre, per questo che è il più particolare degli eventi ideato dalla WBC, e che la Riyadh Season ha prontamente inglobato all’interno del suo ampio portafoglio che ha molto esteso negli ultimi anni.