Bolelli/Vavassori subito eliminati da Gonzalez/Molteni a Toronto, problemi fisici per il torinese

Fatale il primo turno a Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Toronto. I due azzurri, capitati con uno dei sorteggi peggiori possibili all’esordio, sono stati eliminati da Maximo Gonzalez e Andres Molteni: per i due argentini un 7-6(5) 7-5 che li lancia al secondo turno. Alcuni problemi fisici, a un piede per la precisione, hanno condizionato la performance di Vavassori.

Partenza complicata per i due azzurri, costretti da subito a salvare due palle break, di cui una su deciding point. Di qui in avanti questo, che è uno dei migliori match di primo turno possibili su tutto il tabellone, diventa un confronto in cui le coppie si fanno a lungo male in modo molto relativo. Questo “a lungo” dura fino al 4-3, quando Bolelli e Vavassori riescono a salire sul 5-3, ma non sfruttano la situazione e subiscono l’immediato controbreak a 30. Gonzalez e Molteni, di slancio, vanno sul 5-5 0-40, ma i due italiani riescono a non concedere più un punto e, sul 6-5, sono loro stessi ad avere in mano un deciding point dalle tante fattezze. Non c’è però altro che il tie-break, altro luogo dei rimpianti per la coppia italiana: 5-3 avanti, perde i quattro punti successivi e sono così gli argentini a chiudere per 7-5.

Dopo che Vavassori chiede un aiuto da fuori dal campo per qualche problema a un piede, e in effetti qualche problema al servizio (specie per la spinta) lo mostra, tanto da voler accorciare i suoi scambi, ma sul 2-2 i due azzurri riescono a procurarsi uno 0-40 che, alla seconda chance, diventa break perché Bolelli entra bene sulla seconda di Molteni. Quando tutto sembra procedere per il verso giusto, però, ecco che è proprio il servizio del bolognese ad andare giù di tono: i due argentini, sul 3-4, salgono 15-40 e, al deciding point, riescono a riagganciare i due italiani. A questo punto la situazione rimane in sostanziale equilibrio, ma sul 5-6 arriva un altro deciding point, che però è anche match point per Gonzalez e Molteni. Vavassori perde la volée alta di dritto e il duo argentino porta a casa il match.

Nelle due ore di match a decidere parecchie cose è un dettaglio, quello della prima in campo: 64% per i due argentini, 50% per i due italiani. Bolelli e Vavassori, in chiave Race di Torino, troppi problemi per ora non ne hanno: i punti sui noni (Nys/Roger-Vasselin) sono nella classifica live più di mille. Certo è che servirà capire, oltre all’entità dei problemi di Vavassori, anche quale può essere il loro destino a livello 1000/Slam, quest’anno avaro di soddisfazioni dopo Melbourne.