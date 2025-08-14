World Games
Bocce, Italia in grande spolvero in fase di qualificazione nei World Games 2025
Si chiude la prima giornata dedicata alle bocce dei World Games 2025: nelle qualificazioni delle prime quattro specialità l’Italia si è espressa su livelli decisamente alti, con riscontri lusinghieri e tre semifinali centrate.
Nel volo Ivan Soligon chiude al secondo posto le qualificazioni del tiro progressivo maschile: l’azzurro chiude a quota 84, ed in semifinale affronterà lo sloveno Gasper Povh, terzo sempre con 84. Nell’altra semifinale il francese Frederic Marsens, primo con 91, sfiderà l’argentino Lucas Hecker, quarto con 81.
Nella pétanque Andrea Chiapello si classifica quarto nelle qualificazioni del tiro di precisione maschile: l’italiano chiude a quota 73 ed incrocerà in semifinale il thailandese Ratchata Khamdee, primo nella prima sessione con 59 e subito passato al penultimo atto. Nell’altra sfida il rappresentante del Benin, Marcel Gbetable, secondo nella prima serie con 46, affronterà il tunisino Mohamed Khaled Bougriba, terzo con 75.
Nel volo Ivan Soligon e Natalie Gamba vincono le qualificazioni del tiro rapido a coppie miste: l’Italia totalizza 98 e se la vedrà in semifinale con la coppia della Turchia, che si classifica quarta con 91. Dall’altro lato del tabellone la Francia, seconda con 96, incontrerà la Cina, terza con 91.
Nella pétanque Alessia Bottero nelle qualificazioni del tiro di precisione femminile chiude a quota 54 e poi perde lo spareggio con la cinese Yan Linlin, chiudendo quinta e venendo così eliminata. L’asiatica, quarta, affronterà in semifinale la thailandese Nantawan Fueangsanit, prima nel round d’apertura con 38, mentre la tunisina Mouna Beji Ep Mattoussi, terza con 67, sfiderà la francese Sandrine Poinsot, seconda nella prima manche con 37.