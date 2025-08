BMX, Arthur Pilard e Bethany Shriever vincono i Mondiali Racing. Fantoni in top-20

A Copenhagen (Danimarca) sono andati in scena i Mondiali di BMX Racing (disciplina prevista alle Olimpiadi). Il francese Arthur Pilard ha vinto la gara maschile in 32.500, precedendo l’australiano Izaac Kennedy (32.985) e il connazionale Eddy Clerte (33.108). Il transalpino, argento iridato due anni fa a Glasgow e Campione d’Europa lo scorso anno a Verona, ha fatto la differenza in maniera perentoria lasciandosi alle spalle uno dei punti di riferimento in Coppa del Mondo e il Campione del Mondo di pumptrack.

Gli italiani sono stati eliminati nei turni preliminari: Giacomo Fantoni ha concluso al 18mo posto, mentre Pietro Bertagnoli ha terminato in 24ma posizione. Tra le donne, invece, stoccata di forza della britannica Bethany Shriever (35.614), capace di distanziare l’australiana Saya Sakakibara (36.744) e l’olandese Judy Baauw (37.223). Si tratta del terzo sigillo iridato per la 26enne, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 che aveva già fatto festa ad Arnhem nel 2021 e a Glasgow nel 2023, mentre la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 si è dovuta accontentare della medaglia d’argento.

A livello giovanile femminile: la neozelandese Lily Greenough ha vinto tra le juniores (38.130) davanti alla britannica Elsa Rendall Todd (38.401) e alla statunitense Alexis Alden (39.470); doppietta olandese tra le under 23 con Michelle Wissing (37.378) e Renske van Santvoort (37.998) davanti alla francese Marie Favrel (38.636), ottima quinta piazza di Francesca Cingolani Ferreira (39.624).

A livello giovanile maschile: doppietta francese tra gli juniores con Evan Oliviera (34.015) e Clément Rocherieux (34.405), terzo il canadese Lucas Zhou (35.597), Federico Pasa 20mo; il francese Alexis Pieczanowsky si è imposto tra gli under 23 (32.867) precedendo l’australiano Joshua Jolly (33.541) e l’olandese Jason Noordam (33.622), Albert Groppo 14mo, Marco Radaelli 27mo.