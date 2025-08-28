Biathlon
Biathlon, Lisa Vittozzi rinuncia ai Campionati Italiani estivi di Anterselva: il motivo del forfait
Lisa Vittozzi non prenderà parte ai Campionati Italiani Estivi 2025 di biathlon, in programma questo weekend ad Anterselva. La sappadina ha scelto di rinunciare alla rassegna tricolore dopo essere stata colpita da una leggera influenza, preservando dunque il suo fisico in modo da proseguire nel migliore dei modi la preparazione verso la stagione invernale.
La vincitrice della Coppa del Mondo 2023-2024 è reduce da un lungo calvario legato a problemi alla schiena che l’hanno costretta a saltare l’intera stagione agonistica 2024-2025, quindi l’attenzione è massima nel tentativo di arrivare senza intoppi al via di una stagione invernale che culminerà con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Vittozzi ha già dimostrato recentemente di aver ritrovato una buona forma fisica, recitando un ruolo da protagonista sugli skiroll in occasione della kermesse norvegese BlinkFestivalen, ma a questo punto c’è grande attesa per rivederla in gara anche sulla neve con i colori azzurri. La Coppa del Mondo di biathlon scatterà a fine novembre in quel di Östersund.