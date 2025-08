Benedetta Pilato raggiante: “Sono contentissima, in queste gare è importante mettere la mano davanti”

Benedetta Pilato conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri rana femminili ai Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: l’azzurra chiude terza in 30″14, lasciando giù dal podio la connazionale Anita Bottazzo, quarta in 30″21. Le azzurre commentano l’andamento della gara ai microfoni di Rai Sport HD.

Le prime parole a caldo di Benedetta Pilato: “Sono contentissima, non posso dire altro. Il tempo è quello che è, però in questi contesti è importante mettere la mano davanti e ci sono riuscita. Riconfermarsi non è mai semplice, penso che questa sia la mia quinta medaglia nei 50 e vale tanto, soprattutto quest’anno“.

Il significato ed il peso specifico di questo bronzo: “Per me significa veramente tanto, io ho sempre raccontato le mie difficoltà, non solo quest’anno, anche negli anni precedenti, però comunque sono qui, competitiva, e ci provo sempre. I 50 mi hanno fatto conoscere al mondo, poi questa costanza è frutto di tanto lavoro“.

Anita Bottazzo si dice soddisfatta nonostante sia rimasta ai piedi del podio: “Il tempo non è chissà che cosa, 30″21, però sono molto contenta per come ho vissuto questa finale sinceramente, sono arrivata credendoci. Il quarto posto non è il massimo, però va bene così“.