Benedetta Pilato non si esalta: “Non c’è tanto, ho vissuto veramente male questa gara”

Benedetta Pilato ha vinto la prima semifinale dei 50 metri rana femminili dei Mondiali senior 2025 di nuoto, in corso a Singapore: l’azzurra, con 30″20, ha fatto segnare il terzo crono d’ingresso in finale ed a fine gara ha commentato quanto ottenuto ai microfoni di Rai 2 HD.

Le sensazioni della ranista italiana: “Mi fa piacere, sicuramente sarò in finale, quindi va bene così. Prima della gara ho avuto un momento di confusione, perché in realtà l’ho vissuta veramente male, cosa che non volevo, perché alla fine dopo quest’anno il mio obiettivo era vivermela veramente in modo sereno davvero per per godermi il tutto e oggi non ci sono riuscita tanto“.

L’azzurra mostra anche una maglietta ricevuta in regalo da una tifosa: “Ci ho messo cuore e testa, perché del resto non c’è tanto. Sono entrambe cose di valore. Ho ricevuto anche un bel regalo, una ragazza ha preso le mie foto e le ha messe sulla maglietta, inquadratela, è un bel regalo da tenere con me“.