Benedetta Pilato mette una pezza ad una stagione travagliata. Da settembre a Roma per un nuovo inizio

Un sorriso ci voleva. Benedetta Pilato saluta Singapore con un umore molto diverso con cui si era presentata alla rassegna iridata. Una stagione difficile in cui, oltre alle sue problematiche di salute, vi sono state questioni difficili legate al rapporto con il centro sportivo a Torino.

Un background complesso e un nuovo cambiamento in vista dopo questa rassegna iridata, ovvero il trasferimento al Roma da settembre, presso la sede centrale dell’Aniene, passando dalla gestione tecnica di Antonio Satta a quella di Mirko Nozzolillo.

Una maniera per ritrovarsi e potersi prendere cura anche meglio di se stessa, in riferimento alla malattia di natura ormonale con cui deve fare i conti. Si parla della sindrome dell’ovaio policistico, ossia un disturbo ormonale comune che colpisce le donne in età riproduttiva, caratterizzata da cicli mestruali irregolari e la presenza di molteplici cisti ovariche.

Aver ottenuto oggi una medaglia di bronzo nella rassegna iridata, a prescindere dal crono di 30.14 al tocco, dietro alla lituana Ruta Meilutyte (29.55) e alla cinese Tang Qianting (30.03), è fondamentale per ritrovare quella serenità e quella consapevolezza nei propri mezzi di cui una ragazza ancora giovane (20 anni) come Benedetta ha bisogno.

Un’avventura nei 50 rana iniziata nei Mondiali nel 2019 a Gwangju (Coreea del Sud) con l’argento e portata avanti nelle restanti quattro edizioni sempre sul podio, a certificare le qualità dell’atleta, in cerca di una sua stabilità per esprimere il suo vero 100% in piscina.