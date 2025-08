Benedetta Pilato a cuore aperto: “La condizione è quella che è…Quest’anno ho avuto un percorso negativo”

Benedetta Pilato ha dovuto attendere non poco prima di entrare in gara in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. La pugliese, non qualificata nei 100 rana, ha come impegno in questa rassegna iridata solo quello dei 50 rana e si può affermare che la sua forma non sia scintillante. Una conferma è arrivata dall’incedere in vasca, che ha portato a un 30.46 (ottavo tempo dell’overall) lontano dai migliori riferimenti dell’azzurra.

“È stata dura aspettare una settimana per entrare in gara. È molto complicato vedere i tuoi compagni dalla tribuna e non poter fare molto. Quest’anno però è andata così. Il tempo non mi soddisfa, ma la condizione è quella che è e non mi potevo attendere molto di più. Era importante passare il turno“, ha analizzato Pilato ai microfoni della Rai.

Batterie in cui la lituana Ruta Meilutyte è stata l’unica a infrangere la barriera dei 30″ col tempo di 29.82, mentre l’altra azzurra Anita Bottazzo ha terminato nell’overall immediatamente davanti a Benedetta col crono di 30.42. “In questi giorni ho cercato di non pensare mai al percorso che per me è stato molto negativo in quest’ultimo anno. La mia concentrazione è stata rivolta solo sulla competizione“, ha dichiarato Benedetta.

“Purtroppo sono in una situazione che non so cosa aspettarmi. Certo, vedere le mie compagne di squadra più grandi ottenere importanti riscontri cronometrici mi può confortare. In vista della semifinale, non penso che questo tempo delle batterie possa bastare per qualificarmi per la finale. Vedremo…“, ha concluso Pilato.