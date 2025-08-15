Beach Volley
Beach volley Europeo U22 di Baden, esordio amaro per le giovani coppie azzurre
Tre partite, tre sconfitte e nessun sorriso nella prima giornata di gare per le coppie italiane impegnate al Campionato Europeo Under 22 di Baden. Un avvio in salita per i team azzurri, che affrontano questo torneo come preziosa esperienza in vista dell’Europeo Under 20 della prossima settimana, competizione di riferimento per la loro fascia d’età.
Nel torneo maschile, Matteo Marchesan e Andrea Sanguanini (Pool E) hanno iniziato bene contro i norvegesi Utvik/Kjemperud, vincendo il primo set 21-17, ma subendo poi la rimonta avversaria per 1-2 (21-17, 16-21, 11-15). Nella seconda uscita di giornata, gli azzurri si sono arresi ai danesi Andersen/Madsen con il punteggio di 0-2 (19-21, 14-21), pagando qualche imprecisione nei finali di set.
Nel torneo femminile, Asia Aliotta e Layla Viti (Pool F) hanno trovato sulla loro strada due avversarie di alto livello. All’esordio, sconfitta 0-2 (13-21, 19-21) contro le svizzere Bossart/Kernen, con un secondo set più combattuto. In serata, stesso esito contro le polacche Ciezkowska/Lunio, che hanno vinto 2-0 (21-12, 21-17) mostrando maggior solidità nei momenti chiave.
Oggi, 15 agosto, si decide il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Nel maschile, Marchesan/Sanguanini affronteranno alle 15:10 gli sloveni Kosanc/Mugerli, cercando la prima vittoria del torneo. Nel femminile, Aliotta/Viti torneranno in campo alle 13:30 contro le ucraine Kurnikova/Nikitchuk, con l’obiettivo di restare in corsa per la qualificazione.
TORNEO MASCHILE
Pool A
2 14-Aug 14:20 2 Flückiger/Amrein SUI [16] Lycett/Ruddick ENG [17] 2-0 (21-12, 21-13)
1 14-Aug 14:20 CC Hammarberg/Berger T. AUT [1] Venios/Karykas GRE [32] 2-0 (21-18, 21-10)
18 15-Aug 11:00 2 Flückiger/Amrein SUI [16] Venios/Karykas GRE [32]
17 15-Aug 11:00 CC Hammarberg/Berger T. AUT [1] Lycett/Ruddick ENG [17]
34 15-Aug 17:40 3 Lycett/Ruddick ENG [17] Venios/Karykas GRE [32]
33 15-Aug 17:40 CC Hammarberg/Berger T. AUT [1] Flückiger/Amrein SUI [16]
Pool B
4 14-Aug 13:30 2 Penasse/Kalle EST [15] Corcoran/Davoren IRL [18] 1-2 (21-17, 19-21, 12-15)
3 14-Aug 13:30 CC Aas/Mol NOR [2] Klemen/Sponer AUT [31] 0-2 (20-22, 19-21)
20 15-Aug 10:10 CC Penasse/Kalle EST [15] Klemen/Sponer AUT [31]
19 15-Aug 10:10 2 Aas/Mol NOR [2] Corcoran/Davoren IRL [18]
36 15-Aug 16:50 CC Corcoran/Davoren IRL [18] Klemen/Sponer AUT [31]
35 15-Aug 16:50 2 Aas/Mol NOR [2] Penasse/Kalle EST [15]
Pool C
6 14-Aug 11:50 CC Niemeier/Borbély HUN [14] Jancok/Lapos SVK [19] 2-0 (21-14, 21-16)
5 14-Aug 11:50 2 Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Ramsay/Turnbull SCO [30] 2-0 (21-9, 21-9)
22 15-Aug 09:20 3 Niemeier/Borbély HUN [14] Ramsay/Turnbull SCO [30]
21 15-Aug 09:20 2 Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Jancok/Lapos SVK [19]
38 15-Aug 16:00 3 Jancok/Lapos SVK [19] Ramsay/Turnbull SCO [30]
37 15-Aug 16:00 4 Bulgacs O./Fokerots LAT [3] Niemeier/Borbély HUN [14]
Pool D
8 14-Aug 11:50 4 Palubinskas/Piesina LTU [13] Viljamaa/Hänninen FIN [20] 2-0 (21-15, 21-16)
7 14-Aug 11:50 3 Rotar/Canet FRA [4] Mañanes M/Guerrero ESP [29] 2-0 (21-15, 21-10)
24 15-Aug 08:30 2 Palubinskas/Piesina LTU [13] Mañanes M/Guerrero ESP [29] 2-0 (21-18, 21-19)
23 15-Aug 08:30 CC Rotar/Canet FRA [4] Viljamaa/Hänninen FIN [20] 2-0 (21-18, 21-15)
40 15-Aug 15:10 3 Viljamaa/Hänninen FIN [20] Mañanes M/Guerrero ESP [29]
39 15-Aug 15:10 2 Rotar/Canet FRA [4] Palubinskas/Piesina LTU [13]
Pool E
10 14-Aug 12:40 4 Kosanc/Mugerli SLO [12] Andersen/Madsen DEN [21] 0-2 (9-21, 16-21)
9 14-Aug 12:40 3 Marchesan/Sanguanini ITA [5] Utvik/Kjemperud NOR [28] 1-2 (21-17, 16-21, 11-15)
26 15-Aug 08:30 4 Kosanc/Mugerli SLO [12] Utvik/Kjemperud NOR [28] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15)
25 15-Aug 08:30 3 Marchesan/Sanguanini ITA [5] Andersen/Madsen DEN [21] 0-2 (19-21, 14-21)
42 15-Aug 15:10 CC Andersen/Madsen DEN [21] Utvik/Kjemperud NOR [28]
41 15-Aug 15:10 4 Marchesan/Sanguanini ITA [5] Kosanc/Mugerli SLO [12]
Pool F
12 14-Aug 12:40 2 Czachorowski/Lejawa POL [11] Laufer/Hidekel Yari ISR [22] 2-1 (19-21, 21-11, 15-9)
11 14-Aug 12:40 CC Kurt/Tür TUR [6] Nedetzky/Holzinger AUT [27] 2-0 (21-19, 21-11)
28 15-Aug 09:20 CC Czachorowski/Lejawa POL [11] Nedetzky/Holzinger AUT [27]
27 15-Aug 09:20 4 Kurt/Tür TUR [6] Laufer/Hidekel Yari ISR [22]
44 15-Aug 16:00 CC Laufer/Hidekel Yari ISR [22] Nedetzky/Holzinger AUT [27]
43 15-Aug 16:00 2 Kurt/Tür TUR [6] Czachorowski/Lejawa POL [11]
Pool G
14 14-Aug 13:30 4 Kozii/Tymchenko UKR [10] Skuletic/Arambasic SRB [23] 2-0 (21-14, 21-16)
13 14-Aug 13:30 3 Oliva/Cerva CZE [7] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26] 2-0 (21-15, 21-14)
30 15-Aug 10:10 4 Kozii/Tymchenko UKR [10] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26]
29 15-Aug 10:10 3 Oliva/Cerva CZE [7] Skuletic/Arambasic SRB [23]
46 15-Aug 16:50 4 Skuletic/Arambasic SRB [23] Muhammad A./Mammadov I. AZE [26]
45 15-Aug 16:50 3 Oliva/Cerva CZE [7] Kozii/Tymchenko UKR [10]
Pool H
16 14-Aug 14:20 4 Sonneville/Groenewold NED [9] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] 2-0 (21-3, 21-8)
15 14-Aug 14:20 3 Hikel/Pieper GER [8] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25] 2-1 (19-21, 22-20, 15-12)
32 15-Aug 11:00 4 Sonneville/Groenewold NED [9] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25]
31 15-Aug 11:00 3 Hikel/Pieper GER [8] Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24]
48 15-Aug 17:40 4 Bytyqi/KV Vellaznimi KOS [24] Šalkovskis/Jaundžeikars LAT [25]
47 15-Aug 17:40 2 Hikel/Pieper GER [8] Sonneville/Groenewold NED [9]
TORNEO FEMMINILE
Pool A
2 14-Aug 11:00 2 Rakauskaite/Gurciute LTU [16] Hododi/Miu ROU [17] 0-2 (17-21, 15-21)
1 14-Aug 11:00 CC Berger/Hohenauer L. AUT [1] Alexoglou/Paschalaki GRE [32] 2-0 (21-13, 21-16)
18 14-Aug 17:40 2 Rakauskaite/Gurciute LTU [16] Alexoglou/Paschalaki GRE [32] 2-1 (15-21, 21-19, 18-16)
17 14-Aug 17:40 CC Berger/Hohenauer L. AUT [1] Hododi/Miu ROU [17] 2-1 (17-21, 21-12, 15-9)
34 15-Aug 14:20 2 Hododi/Miu ROU [17] Alexoglou/Paschalaki GRE [32]
33 15-Aug 14:20 CC Berger/Hohenauer L. AUT [1] Rakauskaite/Gurciute LTU [16]
Pool B
4 14-Aug 09:20 2 Mol/Sunde NOR [15] Gonzalez/Danenberg ISR [18] 2-1 (12-21, 22-20, 15-12)
3 14-Aug 09:20 CC Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-11, 21-19)
20 14-Aug 16:00 CC Mol/Sunde NOR [15] Boyd A./Zierler AUT [31] 2-0 (21-11, 21-10)
19 14-Aug 16:00 2 Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Gonzalez/Danenberg ISR [18] 2-0 (21-12, 21-15)
36 15-Aug 12:40 CC Gonzalez/Danenberg ISR [18] Boyd A./Zierler AUT [31]
35 15-Aug 12:40 2 Pavelková K./Pavelková A. CZE [2] Mol/Sunde NOR [15]
Pool C
6 14-Aug 08:30 CC Vasvári, Z./Kun HUN [14] Djurov/Balac SRB [19] 2-0 (21-9, 21-5)
5 14-Aug 08:30 2 Ēbere/Konstantinova LAT [3] Kielak/Okla POL [30] 1-2 (21-15, 10-21, 14-16)
22 14-Aug 15:10 2 Vasvári, Z./Kun HUN [14] Kielak/Okla POL [30] 0-2 (22-24, 18-21)
21 14-Aug 15:10 3 Ēbere/Konstantinova LAT [3] Djurov/Balac SRB [19] 2-0 (21-12, 21-7)
38 15-Aug 11:50 2 Djurov/Balac SRB [19] Kielak/Okla POL [30]
37 15-Aug 11:50 CC Ēbere/Konstantinova LAT [3] Vasvári, Z./Kun HUN [14]
Pool D
8 14-Aug 08:30 4 Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13] Ocal/Simdim TUR [20] 2-0 (21-11, 21-16)
7 14-Aug 08:30 3 Carro M./Izuzquiza ESP [4] Krieva P./Kotāne LAT [29] 2-0 (21-16, 21-15)
24 14-Aug 15:10 4 Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13] Krieva P./Kotāne LAT [29] 2-0 (21-15, 21-15)
23 14-Aug 15:10 CC Carro M./Izuzquiza ESP [4] Ocal/Simdim TUR [20] 2-0 (21-9, 21-17)
40 15-Aug 12:40 4 Ocal/Simdim TUR [20] Krieva P./Kotāne LAT [29]
39 15-Aug 12:40 3 Carro M./Izuzquiza ESP [4] Sinisalo, S./Hirvonen FIN [13]
Pool E
10 14-Aug 09:20 4 Bednjanič/Kalar SLO [12] Pira/Llugaliu KOS [21] 2-0 (21-7, 21-12)
9 14-Aug 09:20 3 Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Knoblochova/Petrikova CZE [28] 2-0 (21-16, 21-9)
26 14-Aug 16:00 4 Bednjanič/Kalar SLO [12] Knoblochova/Petrikova CZE [28] 0-2 (11-21, 21-23)
25 14-Aug 16:00 3 Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Pira/Llugaliu KOS [21] 2-0 (21-7, 21-5)
42 15-Aug 11:50 4 Pira/Llugaliu KOS [21] Knoblochova/Petrikova CZE [28]
41 15-Aug 11:50 3 Serdiuk/Romaniuk UKR [5] Bednjanič/Kalar SLO [12]
Pool F
12 14-Aug 10:10 4 Bossart/Kernen SUI [11] Aliotta/Viti ITA [22] 2-0 (21-13, 21-19)
11 14-Aug 10:10 3 Ciezkowska/Lunio POL [6] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27] 2-0 (21-11, 21-7)
28 14-Aug 16:50 4 Bossart/Kernen SUI [11] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27] 2-0 (21-13, 21-14)
27 14-Aug 16:50 3 Ciezkowska/Lunio POL [6] Aliotta/Viti ITA [22] 2-0 (21-12, 21-17)
44 15-Aug 13:30 4 Aliotta/Viti ITA [22] Kurnikova/Nikitchuk UKR [27]
43 15-Aug 13:30 3 Ciezkowska/Lunio POL [6] Bossart/Kernen SUI [11]
Pool G
14 14-Aug 10:10 2 Veerbeek/Hogenhout NED [10] Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] 2-0 (21-10, 21-8)
13 14-Aug 10:10 CC Lukas/Lepp EST [7] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26] 1-2 (25-23, 22-24, 13-15)
30 14-Aug 16:50 CC Veerbeek/Hogenhout NED [10] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26] 2-0 (21-15, 21-12)
29 14-Aug 16:50 2 Lukas/Lepp EST [7] Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] 2-0 (21-15, 21-13)
46 15-Aug 13:30 CC Gillies/Clegg-Mckeown SCO [23] Hammarberg/Hohenauer E. AUT [26]
45 15-Aug 13:30 2 Lukas/Lepp EST [7] Veerbeek/Hogenhout NED [10]
Pool H
16 14-Aug 11:00 4 Dreßen/Jancar GER [9] Majernikova/Dancova SVK [24] 2-1 (19-21, 21-6, 15-10)
15 14-Aug 11:00 3 Høg/Lyø DEN [8] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-7, 21-18)
32 14-Aug 17:40 4 Dreßen/Jancar GER [9] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-9, 21-5)
31 14-Aug 17:40 3 Høg/Lyø DEN [8] Majernikova/Dancova SVK [24] 2-0 (21-16, 21-16)
48 15-Aug 14:20 4 Majernikova/Dancova SVK [24] Alizada/Bashirova AZE [25]
47 15-Aug 14:20 3 Høg/Lyø DEN [8] Dreßen/Jancar GER [9]
Se vuoi, posso anche preparart