Beach volley, azzurri fuori subito in qualificazione a Montreal: Mondiale a rischio per le coppie maschili

Non decolla l’Italia del beach volley al maschile che ora rischia seriamente di essere esclusa dal Mondiale in Australia. Dopo i 17mi posti non esaltanti al Challenge di Baden, le due coppie italiane escono di scena al primo turno delle qualificazioni nell’Elite 16 di Montreal contro avversari solidi ma tutto sommato abbordabili. Sia Cottafava/Dal Corso che Rossi/Viscovich sembrano aver progressivamente perso fiducia ed efficacia e fatica a scoccare la scintilla che può invertire la tendenza negativa, almeno per ora ma vale la pena proseguire anche con la consapevolezza che questo percorso può portare risultati anche a lunga scadenza.

Netta la sconfitta di Cottafava/Dal Corso contro gli austriaci Dressler/Waller, vittoriosi in due set. Nel primo parziale equilibrio fino al 13-12 per gli austriaci che poi hanno guadagnato progressivamente vantaggio e si sono imposti con il punteggio di 21-16. Nel secondo set gli azzurri sono rimasti in scia fino al 15-14, poi nel finale hanno mollato la presa perdendo 21-17.

Più combattuta la sfida che ha visto sconfitti al tie break Rossi/Viscovich contro la coppia svizzera Haussener/Friedli. Gli elvetici sono partiti forte (13-8) ed hanno dominato il primo set vincendo 21-15. Nel secondo set grandissimo equilibrio fino al 20 pari con gli azzurri che hanno piazzato il break decisivo per pareggiare il conto (22-20). Tie break equilibrato fino al 7 pari, poi il break di 3-0 per gli elvetici (10-7) ha aperto la strada per il 15-1o0 che ha chiuso il match e le porte del main draw agli italiani.

Scatta domani l’avventura di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nell’Elite16 di Montréal, Inserite nella Pool A, le azzurre si trovano di fronte un girone di ferro, con due coppie brasiliane di altissima caratura e una formazione proveniente dalle qualifiche. Il debutto è previsto giovedì 14 agosto alle 17:30 sul campo 2 contro Ana Patrícia/Duda, coppia campione olimpica in carica. Per Gottardi e Orsi Toth sarà un test immediatamente impegnativo, utile per misurare il proprio stato di forma dopo le ultime settimane di lavoro.

La seconda uscita sarà il giorno successivo, mercoledì 15 agosto alle 16:00 sul campo centrale, contro le numero 1 del seeding, Thamela/Victoria [1], giovane ma già solida coppia brasiliana capace di un gioco rapido e aggressivo. Sempre giovedì, alle 19:30 sul campo 2, le azzurre affronteranno la formazione proveniente dalle qualificazioni (Seed 16), sfida potenzialmente decisiva per la classifica del girone e l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Partain/Benesh USA [1] – Bye

Rossi/Viscovich ITA [9] – Haussener/Friedli SUI [8] 1-2 (15-21, 22-20, 11-15)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Vinicius/Heitor BRA [6] 2-0 (21-16, 21-12)

George/Saymon BRA [3] – Chadwick/Kemp CAN [14] 2-1 (19-21, 21-18, 15-11)

Dressler/Waller AUT [7] – Cottafava/Dal Corso ITA [10] 2-0 (21-16, 21-17)

Rivest/Van Geel CAN [15] – Carracher/Nicolaidis AUS [2] 0-2 (13-21, 18-21)

Pfretzschner, L./Winter GER [5] – Seidl, R./Huber, A. AUT [12] 2-0 (21-17, 22-20)

Gannett/de Greeff CAN [13] – Huerta A./Gavira ESP [4] 2-1 (23-21, 17-21, 15-6)

Qualificazioni secondo turno: Partain/Benesh USA [1] – Haussener/Friedli SUI [8]

Dressler/Waller AUT [7] – Carracher/Nicolaidis AUS [2]

George/Saymon BRA [3] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [11]

Pfretzschner, L./Winter GER [5] – Gannett/de Greeff CAN [13]

Pool A

2 14-Aug 09:30 2 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] Krattiger/Dillier SUI [9]

1 14-Aug 10:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Seed 16

10 14-Aug 13:30 2 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] Seed 16

9 14-Aug 14:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Krattiger/Dillier SUI [9]

18 15-Aug 10:30 2 Krattiger/Dillier SUI [9] Seed 16

17 15-Aug 11:00 CC Mol, A./Sørum, C. NOR [1] Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8]

Pool B

4 14-Aug 12:30 2 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7] Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10]

3 14-Aug 13:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Seed 15

20 15-Aug 12:30 2 Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] Seed 15

19 15-Aug 13:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7]

12 15-Aug 17:30 2 Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [7] Seed 15

11 15-Aug 18:00 CC Åhman/Hellvig SWE [2] Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10]

Pool C

6 14-Aug 08:30 2 Łosiak/Bryl POL [6] Henning/Wüst GER [11]

5 14-Aug 09:00 CC Cherif/Ahmed QAT [3] Seed 14

14 14-Aug 17:30 2 Łosiak/Bryl POL [6] Seed 14

13 14-Aug 18:00 CC Cherif/Ahmed QAT [3] Henning/Wüst GER [11]

22 15-Aug 08:30 2 Henning/Wüst GER [11] Seed 14

21 15-Aug 09:00 CC Cherif/Ahmed QAT [3] Łosiak/Bryl POL [6]

Pool D

8 14-Aug 19:00 CC Perusic/Schweiner CZE [5] Schachter/Pickett CAN [12]

7 14-Aug 18:30 2 Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Seed 13

16 15-Aug 14:30 2 Perusic/Schweiner CZE [5] Seed 13

15 15-Aug 15:00 CC Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Schachter/Pickett CAN [12]

24 15-Aug 20:00 CC Schachter/Pickett CAN [12] Seed 13

23 15-Aug 19:30 2 Evandro/Arthur Lanci BRA [4] Perusic/Schweiner CZE [5]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni primo turno: Alchin/Johnson AUS [5] – Shiba/Reika JPN [12] 2-0 (21-19, 21-15)

Kylie/Maixnerova CZE [13] – DeBerg/Hodel USA [4] 2-1 (19-21, 21-14, 15-13)

Placette/Richard FRA [7] – Annique/Menia SUI [10] 2-0 (22-20, 21-19)

Glagau/Glagau CAN [15] – Dani/Tania ESP [2]

Harward/Phillips USA [9] – Savvy/Van Winkle USA [8]

Konink/Schoon NED [1] – Roskic/Kunaus CAN [16]

Anderson/Bauer USA [11] – van Driel, E./Bekhuis NED [6]

Clancy/Milutinovic AUS [3] – Corah/Sorra CAN [14]

Pool A

2 14-Aug 11:30 2 Ana Patrícia/Duda BRA [8] Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9]

1 14-Aug 12:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Seed 16

10 15-Aug 09:30 2 Ana Patrícia/Duda BRA [8] Seed 16

9 15-Aug 10:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9]

18 15-Aug 13:30 2 Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [9] Seed 16

17 15-Aug 14:00 CC Thamela/Victoria BRA [1] Ana Patrícia/Duda BRA [8]

Pool B

4 14-Aug 10:30 2 Müller/Tillmann GER [7] Donlin/Denaburg USA [10]

3 14-Aug 11:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Seed 15

12 14-Aug 14:30 2 Müller/Tillmann GER [7] Seed 15

11 14-Aug 15:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Donlin/Denaburg USA [10]

20 15-Aug 11:30 2 Donlin/Denaburg USA [10] Seed 15

19 15-Aug 12:00 CC Tina/Anastasija LAT [2] Müller/Tillmann GER [7]

Pool C

5 14-Aug 15:30 2 Anouk/Zoé SUI [3] Seed 14

6 14-Aug 16:00 CC Klinger D./Klinger R. AUT [6] Bélanger/Monkhouse CAN [11]

14 14-Aug 20:30 2 Klinger D./Klinger R. AUT [6] Seed 14

13 14-Aug 21:00 CC Anouk/Zoé SUI [3] Bélanger/Monkhouse CAN [11]

21 15-Aug 18:30 2 Anouk/Zoé SUI [3] Klinger D./Klinger R. AUT [6]

22 15-Aug 19:00 CC Bélanger/Monkhouse CAN [11] Seed 14

Pool D

8 14-Aug 19:30 2 Carol/Rebecca BRA [5] Ittlinger/Grüne GER [12] [Q]

7 14-Aug 20:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Seed 13

16 15-Aug 15:30 2 Carol/Rebecca BRA [5] Seed 13

15 15-Aug 16:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Ittlinger/Grüne GER [12] [Q]

24 15-Aug 20:30 2 Ittlinger/Grüne GER [12] [Q] Seed 13

23 15-Aug 21:00 CC Melissa/Brandie CAN [4] Carol/Rebecca BRA [5]