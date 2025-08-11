Beach soccer, sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei. Le avversarie dell’Italia a Viareggio

Da martedì 9 a domenica 14 settembre si terrà sulla sabbia di Viareggio la fase finale dei Campionati Europei 2025 di beach soccer maschile e femminile. Quest’oggi si è svolto il sorteggio dei gironi delle Superfinal della massima competizione continentale per nazionali, con l’Italia padrona di casa che proverà a salire sul podio con entrambe le squadre.

Gli Azzurri, finalisti un anno fa ad Alghero, vanno a caccia del poker europeo dopo i trionfi del 2005, 2018 e 2023. I ragazzi del CT Del Duca affronteranno nel gruppo A la Francia, i vice-campioni mondiali in carica della Bielorussia ed il Portogallo oro continentale nel 2024. Nell’altro raggruppamento ci sono invece la Spagna, la Svizzera, l’Ucraina e la Danimarca.

Italia che punta al bersaglio grosso anche nella competizione femminile, sognando il primo oro di sempre agli Europei. Le Azzurre, promosse alle Superfinal dopo aver superato le qualificazioni a Castellammare di Stabia, sono state inserite nel gruppo B delle Superfinal insieme a Spagna e Ucraina. Nel girone A giocheranno Portogallo, Polonia e Svizzera.

GIRONI SUPERFINAL EUROPEI BEACH SOCCER 2025

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A: ITALIA, Bielorussia, Portogallo, Francia

GRUPPO B: Spagna, Svizzera, Ucraina, Danimarca

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A: Portogallo, Polonia, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, ITALIA, Ucraina