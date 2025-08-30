Basket, tutti in campo oggi agli Europei. L’Italia si gioca tanto, super sfide Germania-Lituania e Francia-Slovenia

Sarà una giornata ricchissima agli Europei di basket. In campo, infatti, tutte le squadre con il Gruppo A e B che sono già arrivati alla loro terza sfida, mentre il C e il D sono al secondo impegno. Sarà dunque un sabato che potrebbe cominciare anche a dare qualche verdetto, con l’attesa ovviamente per noi italiani della sfida degli azzurri alle 14.00 contro la Georgia.

GRUPPO A

L’attenzione è rivolta tutta sulla sfida dei padroni di casa contro la Serbia. La Lettonia finora non ha proprio convinto (brutta sconfitta con la Turchia e risicata vittoria contro l’Estonia) e spera di invertire la rotta contro Jokic e compagni, che probabilmente affrontano il loro primo vero test dopo i successi contro Estonia e Portogallo. Proprio i lusitani sono un po’ la sorpresa del girone per quello che hanno mostrato finora e affrontano una Turchia che sembra lanciatissima in questa prima fase, complice un Alperen Sengun semplicemente fenomenale. Ci sarà anche la sfida tra Estonia e Cechia, che si giocano le risicate speranze di accedere agli ottavi di finale.

GRUPPO B

Ad aprire il programma ci sarà una delle partite più attese di questa giornata. Da una parte la Lituania e dall’altra la Germania, con entrambe le nazionali a punteggio pieno. Chi vince molto probabilmente vola verso il primo posto del girone, anche se c’è sempre da fare i conti con la Finlandia padrone di casa, che è a punteggio pieno e spera di restarci dopo il match serale contro il Montenegro. Si affrontano poi anche Gran Breatagna e Svezia, un match da dentro o fuori per la lotta al quarto e ultimo posto che qualifica agli ottavi.

GRUPPO C

Il nostro girone e come ben si sa oggi c’è una partita fondamentale per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco. L’Italia, infatti, affronta la Georgia e non può assolutamente permettersi di perdere. Dall’altra parte Shengelia e compagni sognano un secondo colpo dopo quello inflitto all’esordio alla Spagna. Proprio gli spagnoli sono anche loro nella condizione di non poter davvero più sbagliare e il match con la Bosnia è davvero carico di ansia e preoccupazione per la formazione di Scariolo. Non dovrebbe avere il minimo problema invece la Grecia contro Cipro, con Antetokounmpo e compagni ben avviati verso una comoda seconda vittoria.

GRUPPO D

Dopo la bruttissima sconfitta contro la Polonia all’esordio, la Slovenia di Luka Doncic si trova assolutamente obbligata a reagire, ma si trovano ad affrontare la Francia. I transalpini vogliono confermare la prima forza di questo girone, mentre per gli sloveni questa è già una partita decisamente importante. Un’altra sfida che potrà dire molto sui piazzamenti finali di questo raggruppamento è quella tra Polonia ed Israele, perchè chi vince ha buone possibilità anche di chiudere al secondo posto. Islanda e Belgio si affrontano ed in palio c’è la sopravvivenza in chiave qualificazione agli ottavi.