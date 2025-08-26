Basket, tutte le stelle NBA agli Europei 2025: spiccano Doncic, Jokic e Giannis Antetokounmpo

L’Europeo di basket 2025 è oramai alle porte, con il torneo che scatta domani mercoledì 27 agosto – previsto per il giorno seguente, invece, il debutto dell’Italia di Gianmarco Pozzecco. Mai come prima di quest’edizione si potranno ammirare nella rassegna continentale tantissime stelle che giocano nella Lega cestistica più famosa al mondo ovvero la NBA: facciamo quindi una breve carrellata dei giocatori del ‘Vecchio Continente’ impegnati negli States.

Una delle stelle più attese ad EuroBasket 2025 è senz’altro Luka Doncic, che proverà a guidare la sua Slovenia verso la fase finale del torneo come già accaduto nel 2017 quando ancora giovanissimo si caricò la Nazionale sulle spalle salendo sul tetto d’Europa. Il playmaker ora in forza ai Los Angeles Lakers dopo la trade che ha coinvolto anche Anthony Davis ‘spedito’ ai Dallas Mavericks, nonché ex enfant prodige del Real Madrid, si è presentato al raduno della Slovenia in forma forse mai così smagliante, con un fisico ancora più definito frutto di allenamenti massacranti, ma anche dopo aver seguito una dieta ferrea. Un ulteriore motivo per fare bene a questi Europei, con la rappresentativa balcanica che vuole cancellare l’eliminazione ai quarti di finale nel 2022 contro la sorprendente Polonia.

Subito dopo Doncic si aspetta chiaramente Nikola Jokic, centro della Serbia e dei Denver Nuggets con cui ha vinto il titolo NBA nel 2023. Il ‘totem’ balcanico vorrebbe però centrare un risultato importante anche con la sua Nazionale, che non è mai riuscita a togliersi delle soddisfazioni perché sul suo cammino ha trovato sempre una squadra che l’ha estromessa dal torneo ed è l’Italia (vedi EuroBasket 2022, i Mondiali 2023 e anche il pre-olimpico di Belgrado nel 2021 che qualificava alle Olimpiadi di Tokyo). La squadra allestita da Svetislav Pesic è piena zeppa di fuoriclasse pronti a dare man forte al pivot classe 1995, alcuni dei quali giocano sempre in NBA come Bogdan Boganovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat) e Tristan Vukcevic (Washington Wizards); non sono pochi neppure gli ex della lega professionistica a stelle e strisce.

Fari puntati, com’è normale che sia vista la caratura del giocatore, anche su Giannis Antetokounmpo e la sua Grecia. Il ‘Greek Freak’ (“mostro greco”, ndr) torna sul parquet diversi mesi dopo l’ultima partita disputata in NBA con i Milwaukee Bucks, con l’ellenico che ha già vinto l’anello seppur nel ‘lontano’ 2021. Giannis è consapevole dell’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle ovvero quella di portare la Grecia in fondo alla competizione, visti i risultati decisamente negativi delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2023. Il CT greco Vassilis Spanoulis – ex stella dell’Olympiacos Pireo con cui ha vinto due Euroleghe – punta moltissimo su di lui. Su di lui saranno concentrate anche le attenzioni di Nicolò Melli e di ‘Momo’ Diouf giovedì 28 a Limassol (Cipro), perché il primo incrocio dell’Italia sarà proprio contro la squadra greca.

Come già descritto in precedenza sono moltissime le stelle NBA che scenderanno in campo in questo EuroBasket 2025, a cominciare dal nostro Simone Fontecchio che dopo l’annata forse un po’ al di sotto delle aspettative ai Detroit Pistons cercherà il riscatto ai Miami Heat. La Francia è tra le Nazionali con il maggior numero di giocatori che durante l’anno giocato oltreoceano nonostante l’assenza di due pedine fondamentali come Victor Wembanyama e Rudy Gobert: Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alex Sarr (Washington Wizards), Guerschon Yabusele (New York Knicks).

Franz Wagner (Orlando Magic), Dennis Schröder (Sacramento Kings via sign-and-trade con i Pistons) e Tristan Da Silva (Orlando Magic) vogliono portare ancora in alto la Germania dopo aver sfiorato il successo continentale nel 2022 rifacendosi poi l’anno seguente con la conquista del Mondiale sulla Serbia. Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks da quest’anno) riferimento per la Lettonia e Jonas Valanciunas (neo-Denver Nuggets) per la Lituania, al pari di Nikola Vucevic (Chicago Bulls) per il Montenegro. ‘Sandro’ Mamukelashvili (Toronto Raptors) e Goga Bitadze (Orlando Magic) tra le fila della Georgia avversaria dell’Italia.

Lauri Markkanen (Utah Jazz) vuole fare ancora bene con la sua Finlandia, con Jusuf Nurkic (Utah Jazz anche lui) veterano per la Bosnia-Erzegovina. Repubblica Ceca che fa affidamento a Vit Krejci (Atlanta Hawks), con Deni Avdija (Portland Trail Blazers) inserito nel roster di Israele. C’è Santi Aldama (Memphis Grizzlies) nella Spagna campione in carica, come pure Pelle Larsson (Miami Heat) nella Svezia. Chiudiamo con Neemias Queta (Boston Celtics) inserito nel roster del Portogallo (è il primo portoghese mai approdato in NBA) e la coppia composta da Adem Bona (Philadelphia 76ers) e Alperen Sengun (Houston Rockets) per la Turchia.