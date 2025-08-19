Basket: Stefano Tonut lascia il ritiro dell’Italia. Non parteciperà a Eurobasket 2025

Dopo l’arrivo di Danilo Gallinari e il saluto a Luca Severini, la nazionale italiana di basket prende sempre più forma verso Eurobasket 2025. Dal gruppo azzurro infatti è fuori uscito un altro elemento che non prenderà parte al torneo continentale: si tratta di Stefano Tonut.

Il giocatore dell’Olimpia Milano, infortunatosi al gemello mediale della gamba destra, era già in “odore di taglio” da qualche giorno, vista anche l’impossibilità di recuperare fisicamente in breve tempo, con lo start degli Europei previsto per il 28 agosto per gli azzurri.

“Stefano (Tonut, ndr) – ha affermato il ct Gianmarco Pozzecco – è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”.

Al momento in raduno, con orizzonte di preparazione verso i test che si terranno contro Lettonia e Grecia (21 e 22 agosto) ad Atene e per i quali la squadra è in partenza, restano 13 elementi. Uno di loro sarà escluso dalla lista definitiva dei convocati per Eurobasket 2025. Di seguito l’elenco dei 13, con Riccardo Rossato probabile taglio:

Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Momo Diouf, Saliou Niang, Nikola Akele, Alessandro Pajola, Riccardo Rossato.