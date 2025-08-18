Basket, quale valore aggiunto potrà dare Darius Thompson all’Italia durante gli Europei

L’Italbasket prosegue la preparazione in vista degli Europei che scatteranno a fine mese, con gli azzurri impegnati nel girone C a Limassol (Cipro) dove affronteranno anche la Grecia di Giannis Antetokounmpo e la Spagna campione in carica. Nel roster a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco che andrà a definirsi per la rassegna continentale (con il coach che dovrà operare gli ultimi tre tagli per comporre i dodici che rappresenteranno il Belpaese) troviamo anche un innesto molto interessante che potrà dare sicuramente il suo contributo: Darius Thompson.

L’americano classe 1995 ha ricevuto il passaporto italiano tramite il matrimonio con Chiara Pacifico, conosciuta negli anni in cui il nativo di Mursfreesboro (Tennessee) difendeva i colori della Happy Casa Brindisi – cittadinanza ottenuta poi nel 2024, con la coppia che ha avuto anche una figlia nel 2022 di nome Maelle Maria. Dopo l’esperienza in Puglia Thompson ha giocato una manciata di partite al Lokomotiv Kuban (Russia), salendo poi di livello prima al Baskonia e poi per due anni all’Anadolu Efes Istanbul in Turchia – nella prossima stagione tornerà in Spagna dopo aver firmato col Valencia.

Il ruolo ricoperto da Thompson è quello della guardia, ma l’italo-americano si presenta come un giocatore versatile con ottime doti da playmaker ma capace anche di far sentire il fisico in difesa quando serve – aspetto diventato importante negli ultimi anni in una palla canestro molto più ‘fisica’ del passato, dove oltre a dover impostare il gioco e a segnare si deve essere anche abile nel dare il suo contributo in difesa (2.0 rimbalzi e 1.2 rubate di media nell’ultima stagione con l’Efes in Eurolega). La guardia uscita dalla Tennessee University in NCAA forse non eccelle particolarmente nel tiro da tre, ma compensa con un’ottima capacità di lettura in anticipo delle difese avversarie che riesce a “bucare” tramite un terzo tempo oppure con un assist per i compagni. Ha inoltre i punti nelle mani e riesce a gestire il pallone quando scotta, togliendo quindi responsabilità ad altri giocatori che possono quindi dare sfogo a tutto il loro ‘arsenale’ offensivo (come ad esempio Simone Fontecchio). Nella posizione di ‘due’ Thompson può inoltre supportare Marco Spissu e Matteo Spagnolo oltre ad Alessandro Pajola, che possono garantire maggiore fantasia in attacco ma in difesa non hanno forse la fisicità di cui gode Thompson.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha inserito gradualmente Thompson nelle rotazioni, con il numero 15 che si è aggregato al gruppo a Trieste – dove però non è sceso in campo contro la Lettonia – venendo poi chiamato in causa giovedì scorso al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina dove ha segnato tre punti e mostrato parte del suo talento. L’allenatore giuliano ne è consapevole e saprà sfruttare al meglio il giocatore nativo statunitense come valore aggiunto per EuroBasket 2025, dove si punta ad arrivare più lontano possibile.