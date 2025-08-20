Basket, Pozzecco verso il Torneo dell’Acropoli: “Lettonia e Grecia ci metteranno a dura prova”

La Nazionale italiana maschile di basket è in viaggio oggi in direzione Atene per prendere parte nei prossimi giorni Torneo dell’Acropoli, ultimo capitolo della preparazione verso i Campionati Europei 2025. Gli Azzurri sfideranno Lettonia e Grecia in un triangolare di alto livello, che rappresenta un banco di prova già abbastanza indicativo in vista della rassegna continentale.

L’Italia del CT Gianmarco Pozzecco scenderà in campo domani (ore 19.00 italiane) contro la Lettonia per una rivincita dell’amichevole vinta lo scorso 9 agosto a Trieste per 91-75, mentre venerdì 22 agosto affronterà i temibili greci padroni di casa sempre allo stesso orario in una partita che tra una ventina di giorni potrebbe valere qualcosa di importante.

“Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello. Sono le ultime due amichevoli prima dell’esordio e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto il Gallo ed in questi giorni ci stiamo allenando per completare il suo inserimento e quello di Darius”, dichiara Pozzecco a proposito del recente ingresso in gruppo di Darius Thompson e Danilo Gallinari.

“Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova. Giocare poi all’OAKA è sempre stimolante. La squadra sta dando il massimo in allenamento e anche da questo torneo sono certo che, al di là dei risultati, trarremo il meglio per farci trovare pronti il 28 agosto”, aggiunge il Poz al sito federale. Ricordiamo che, dopo le ultime amichevoli, il coach azzurro comunicherà l’ultimo taglio per definire i 12 componenti del roster definitivo a Eurobasket 2025.