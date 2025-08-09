Basket, Pozzecco: “Siamo un cantiere aperto, dobbiamo incanalare bene l’entusiasmo”

Un’ottima Italia si è imposta quest’oggi a Trieste contro la Lettonia di Luca Banchi. E di Kristaps Porzingis, che ha sì mostrato dei lampi, ma nel complesso ha vissuto una giornata da prima amichevole verso gli Europei. Più avanti gli azzurri e un ottimo Simone Fontecchio. Tutto per la soddisfazione di Gianmarco Pozzecco.

Queste le parole del CT azzurro alla FIP: “Il primo pensiero va a Bonamico e alla sua famiglia. Grande uomo e grande giocatore che mi ha insegnato tanto. L’ho già detto, siamo un cantiere aperto e continuiamo a lavorare. C’è entusiasmo ma dobbiamo incanalarlo bene e tenere i piedi per terra. Thompson si inserirà ma non sarà complicato in un gruppo come questo“.

Così invece Pippo Ricci, autore di una prova di altissimo livello: “Ci stiamo allenando bene e in campo volevamo trasmettere tutta l’energia che ci ha dato il palazzetto. Ci siamo riusciti. Abbiamo imposto il nostro gioco come volevamo e messo sempre intensità. Siamo felici del risultato ma è solo la terza partita su sei e c’è ancora molto lavoro da fare“.

L’Italia tornerà in campo il 14 agosto contro l’Argentina, in quel di Bologna, al PalaDozza, e poi andrà ad Atene per il Torneo Acropolis dove ritroverà la Lettonia e, infine, avrà modo di confrontarsi con la Grecia di Giannis Antetokounmpo.