Basket, Paolo Galbiati sbarca in Eurolega come nuovo head coach del Baskonia

La notizia era nell’aria da un paio di settimane, ma adesso è arrivata finalmente l’ufficialità dell’arrivo di Paolo Galbiati in Spagna come nuovo head coach del Baskonia. Una svolta molto importante per la carriera dell’allenatore lombardo, che avrà la possibilità di guidare una squadra di Eurolega dopo l’ottimo lavoro svolto in quel di Trento nelle ultime due stagioni.

Galbiati ha firmato un contratto biennale con il club basco, che scadrà dunque nell’estate del 2027. Il coach italiano ha già accumulato un po’ di esperienza a livello europeo, avendo disputato (senza grande successo) le ultime due edizioni dell’Eurocup, anche se l’Eurolega è davvero un mondo a parte con un livello medio altissimo e tante variabili da affrontare settimana dopo settimana.

Baskonia che passa dunque da un coach di prima fascia continentale come Pablo Laso (reduce da un deludente 2024-2025) ad un esordiente assoluto per quanto riguarda la Liga ACB (il campionato spagnolo) e la massima competizione europea per club.