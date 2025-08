Basket, nel weekend si disputa la Trentino Basket Cup. L’Italia affronta l’Islanda, Polonia-Senegal l’altra sfida

Si entra nel mese di agosto e ci si avvicina sempre di più all’Europeo di basket 2025! L’Italia di Gianmarco Pozzecco scende in campo nel weekend alle porte per il tradizionale torneo amichevole della Trentino Cup di Trento, con gli azzurri che affronteranno domani sera l’Islanda mentre nell’altra sfida si trovano di fronte Polonia e Senegal.

I ragazzi tricolore hanno completato la preparazione nel ritiro di queste settimane a Folgaria (Trento), con il Commissario Tecnico che attende ancora l’arrivo di alcuni giocatori come Danilo Gallinari – impegnato nella finale del campionato di Porto Rico – e Darius Thompson, convocato in sostituzione di Donte DiVincenzo che dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana non farà parte della spedizione azzurra. Ha iniziato gli allenamenti anche Simone Fontecchio fresco di firma con i Miami Heat in NBA, con il coach giuliano che dovrà iniziare a valutare i dodici che comporranno il roster per la competizione continentale.

Anche l’Islanda, così come gli azzurri, si sta concentrando su EuroBasket 2025 dove punterà a superare la prima fase. La compagine nordica ha già incrociato Melli e compagni nelle Qualificazioni proprio per gli Europei, con il bilancio in perfetta parità frutto di un successo italiano in trasferta seguito poi dalla vittoria dell’Islanda a Reggio Emilia nella sera che ha consegnato agli azzurri il pass per la rassegna del ‘Vecchio Continente’. Da tenere sotto osservazione il playmaker Gudmunsson con Hermannsson a dare man forte nel ruolo forte dell’esperienza maturata all’Alba Berlino.

Nell’altro match in programma a Il T Quotidiano Arena di Trento la Polonia del passaportato Sochan – stella dei San Antonio Spurs in NBA – se la vedrà contro il Senegal di Tacko Fall, centro di 231 centimetri con un passato negli States tra Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. A dare man forte ci saranno da una parte Mateusz Ponitka e dall’altra Ousmane Ndiaye, con la sconfitta che affronterà l’Islanda domenica mentre chi prevarrà da questo confronto sfiderà l’Italia.