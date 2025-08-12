Basket: l’Olimpia Milano non annuncia Totè e aspetta il Gallo?

Il mercato della Serie A di basket è ormai ben definito, anche se si aspettano gli ultimi colpi. E in casa Olimpia Milano aleggia un fantasma che ha un nome che sta rimbalzando sulla stampa molto in questi giorni. È quello di Danilo Gallinari, il grande ex. Il Gallo, dopo lo spavento per l’aggressione di uno squalo a sua moglie, ha dominato le finali del campionato del Porto Rico, laureandosi campione e venendo nominato MVP delle Finals. Ma ora?

Per Gallinari c’è l’Italia, gli Europei di fine mese, ma dopo? Il sogno mai nascosto di Danilo è quello di avere un’ultima chance in NBA, ma ultimamente le delusioni a stelle e strisce per il campione azzurro sono state tante. Restare in Porto Rico? Oppure la suggestione di una vita, cioè chiudere la carriera in Italia con la maglia della “sua” Olimpia Milano? Un’ipotesi da fantamercato, certo, ma che viste le ultime mosse in casa meneghina non sembra così assurda.

Sì, perché a Milano manca una pedina. Che, in teoria, ha il nome di Leonardo Totè. Il centro è stato dato per certo all’Olimpia già dai primi di luglio, ma da allora il silenzio. Nessuna ufficializzazione, nessun comunicato, mentre gli altri nuovi acquisti venivano annunciati uno dopo l’altro. Perché?

La prima ipotesi, più accreditata, parla di possibili problemi fisici di Totè e di esami medici supplementari da fare prima della firma sul contratto, che secondo la Prealpina potrebbe arrivare a metà settembre. Molto in là, dunque. Ma la seconda ipotesi è più intrigante. E se Ettore Messina stesse aspettando che Danilo Gallinari sbarchi in Italia per un approccio diretto, per provare a strappargli un clamoroso sì. E, nel frattempo, Totè resta in panchina.