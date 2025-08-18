Basket, l’Italia sale al sesto posto del Power Rankings della FIBA verso gli Europei

L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha fatto ricredere la FIBA. Una prima valutazione metteva addirittura la squadra azzurra all’undicesimo posto dell’Eurobasket 2025 Power Rankings, mentre ora è cambiato tutto, con la squadra di Pozzecco che è stata inserita dalla FIBA in sesta posizion grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle amichevoli di preparazione alla manifestazione continentale.

Così la FIBA ha spiegato la sesta posizione dell’Italia: “Non escluderemo mai più l’Italia dalla Top-10. Questi ragazzi hanno chiuso l’estate con un record di 4-0, vincendo tutte e quattro le partite con un vantaggio di almeno dieci punti. Hanno sconfitto tutti i loro avversari con tale facilità che possiamo considerare la vittoria per 12 punti sull’Argentina come un risultato risicato”.

Bisogna ricordare che le amichevoli per l’Italia non sono ancora terminate, visto che gli azzurri affronteranno ad Atene il 21 e il 22 agosto rispettivamente la Lettonia e la Grecia. Saranno le ultime due sfide che l’Italia giocherà prima degli Europei ed in queste partite ci sarà anche Danilo Gallinari, che è arrivato in ritiro proprio quest’oggi.

A comandare la classifica della FIBA c’è sempre la Serbia, che precede la Germania e la Francia. Balzo importante anche della Lituania, che sale di ben cinque posizioni. Ferma al quinto posto (un po’ a sorpresa) la Lettonia davanti proprio all’Italia, alla Turchia e alla Grecia, che hanno perso rispettivamente tre e due posizioni. Nona la Finlandia, mentre decima la Slovenia, scesa di tre posti, forse complice anche l’infortunio (comunque non grave) di Luka Doncic.