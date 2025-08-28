Basket, l’Italia debutta agli Europei contro la Grecia. La Slovenia di Doncic ritrova la Polonia, la Spagna campione in carica sfida la Georgia

EuroBasket 2025 si è aperto ufficialmente ieri con le prime partite, con il girone C a Limassol (Cipro) e il gruppo D a Katowice (Polonia) che alzeranno il sipario sulla rassegna continentale quest’oggi con la prima giornata: andiamo a presentare brevemente quanto ci attende sui parquet europei.

Partiamo chiaramente dal match che ci riguarda più da vicino ovvero quello dell’Italia, che alle 20:30 secondo il fuso orario di Roma sfida la Grecia di Giannis Antetokounmpo in un match che avrà un peso specifico importante per l’economia del girone in vista degli ottavi di finale. Gli azzurri puntano ad arrivare il più lontano possibile, cercando di cancellare la delusione del 2022 quando nei quarti di finale si avvicinarono all’impresa di battere la Francia poi vice-campione. Il CT Gianmarco Pozzecco ha costruito un gruppo coeso, con Simone Fontecchio faro in attacco e Nicolò Melli a guidare la difesa ben coadiuvato da Danilo Gallinari e dall’innesto di Darius Thompson. La Grecia di Vassilis Spanoulis ha ambizioni elevate, con una squadra sempre piena zeppa di stelle ma incapace di farsi strada negli appuntamenti importanti.

Per il girone C la prima partita di oggi sarà quella che alle 14:00 vedrà la Georgia ritrovarsi di fronte la Spagna campione in carica. Sergio Scariolo è all’ultimo “ballo” con la Roja e vuole congedarsi nel modo migliore, ma dovrà toccare le corde giuste dei tanti giovani inseriti in squadra complice l’assenza di Lorenzo Brown e l’abbandono dei veterani Rudy Fernandez e Sergio Llull con i due fratelli Hernangomez a caricarsi la squadra sulle spalle. Discorso diverso per la Georgia di Tornike Shengelia (su cui pendono ancora dubbi dovuti ai problemi cardiaci scoperti nelle scorse settimane), che cercherà di dare fastidio alla compagine iberica. Sempre per il gruppo dell’Italia, alle 17:15, i padroni di casa di Cipro affrontano la Bosnia-Erzegovina orfana di una pedina importante come Dzanan Musa ma che potrà contare sui canestri di Jusuf Nurkic che gioca in NBA agli Utah Jazz.

Passando invece al girone D, la partita inaugurale nell’impianto di Katowice sarà quella tra Israele e Islanda – quest’ultima avversaria degli azzurri nelle Qualificazioni, con il bilancio di un successo tricolore e una vittoria per la Nazionale nordica. Alle ore 17:00 sarà invece il turno di Belgio-Francia, con i transalpini che puntano a riscattare la doppia medaglia d’argento tra EuroBasket 2022 (ko contro la Spagna dopo aver eliminato all’overtime nei quarti l’Italia) e Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale dei ‘Galletti’ non potrà contare sulle prestazioni di fuoriclasse come Victor Wembanyama, Rudy Gobert e Vincent Poirier, con Guerschon Yabusele ed Isaia Cordinier che cercheranno di dare fondo a tutta la loro esperienza. Chiude il programma di questa giornata la sfida delle ore 20:30 tra la Slovenia di Luka Doncic e la Polonia padrona di casa, in un remake dei quarti di finale di tre anni fa quando i polacchi riuscirono a sorprendere i campioni del 2017 staccando il pass per la semifinale poi persa contro la Francia chiudendo la rassegna al quarto posto.