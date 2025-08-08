Basket
Basket, l’Italia batte la Romania ed inizia con una vittoria il suo cammino agli Europei Under 16
Inizia con una vittoria il cammino dell’Italia agli Europei Under 16 in scena a Tbilisi, in Georgia. Gli azzurri hanno battuto 69-105 la Romania, in una partita dall’esito mai incerto. La squadra italiana, trascinata da un Leonardo Nicolodi da 21 punti, si è dimostrata superiore in tutti gli aspetti, travolgendo i pari età rumeni. La nazionale guidata da Beppe Mangone affronterà domani la Lettonia, nella seconda partita del Girone D.
L‘Italia parte in sordina, è la Romania a segnare i primi quattro punti del match. Poi pian piano gli azzurrini trovano ritmo, prima pareggiando, e poi passando in vantaggio con sette punti di fila di Marco Milazzo. Tocca poi a Leonardo Nicolodi infilare la tripla del +7, seguita subito dopo da un nuovo allungo firmato da Simone Ventura. I rumeni segnano solo nel finale del quarto, terminato 16-25 per l’Italia.
La compagine azzurra parte bene anche nella seconda frazione, estendendo il suo vantaggio a 14 lunghezze dopo 2′. Dopo vari minuti di digiuno, è Mario Macchetti a muovere nuovamente il punteggio, portando l’Italia sul +18. La Romania prova a rispondere con Stefan Toader Banica, grande protagonista con già 16 punti, ma gli azzurri si affidano prima a Ventura e poi ad Alessandro Alba, chiudendo il primo tempo sul 31-50.
Stesso spartito alla ripresa, con l’Italia più incisiva in attacco rispetto agli avversari. È con il piazzato di Mattia Ruggeri che gli azzurri raggiungono nuovamente i 20 punti di vantaggio. I romeni però non si arrendono, e mettono a segno un parziale di 5-0, subito tamponato da Ruggeri ed Andrea Chouenkam. Nel confuso finale di quarto ci sono anche i 5 punti consecutivi di Nicolodi, che fissano il punteggio sul 46-70 a 10 minuti dal termine.
L’ultimo quarto serve solo a delineare il parziale finale, la Romania si arrende presto, l’Italia continua il suo dominio, trascinata da un Leonardo Nicolodi da 21 punti. Il parziale finale recita 69-105 per gli azzurrini, che iniziano con una vittoria il cammino in questo Europeo Under 16.