Basket, l’Italia batte la Romania ed inizia con una vittoria il suo cammino agli Europei Under 16

Inizia con una vittoria il cammino dell’Italia agli Europei Under 16 in scena a Tbilisi, in Georgia. Gli azzurri hanno battuto 69-105 la Romania, in una partita dall’esito mai incerto. La squadra italiana, trascinata da un Leonardo Nicolodi da 21 punti, si è dimostrata superiore in tutti gli aspetti, travolgendo i pari età rumeni. La nazionale guidata da Beppe Mangone affronterà domani la Lettonia, nella seconda partita del Girone D.

L‘Italia parte in sordina, è la Romania a segnare i primi quattro punti del match. Poi pian piano gli azzurrini trovano ritmo, prima pareggiando, e poi passando in vantaggio con sette punti di fila di Marco Milazzo. Tocca poi a Leonardo Nicolodi infilare la tripla del +7, seguita subito dopo da un nuovo allungo firmato da Simone Ventura. I rumeni segnano solo nel finale del quarto, terminato 16-25 per l’Italia.

La compagine azzurra parte bene anche nella seconda frazione, estendendo il suo vantaggio a 14 lunghezze dopo 2′. Dopo vari minuti di digiuno, è Mario Macchetti a muovere nuovamente il punteggio, portando l’Italia sul +18. La Romania prova a rispondere con Stefan Toader Banica, grande protagonista con già 16 punti, ma gli azzurri si affidano prima a Ventura e poi ad Alessandro Alba, chiudendo il primo tempo sul 31-50.

Stesso spartito alla ripresa, con l’Italia più incisiva in attacco rispetto agli avversari. È con il piazzato di Mattia Ruggeri che gli azzurri raggiungono nuovamente i 20 punti di vantaggio. I romeni però non si arrendono, e mettono a segno un parziale di 5-0, subito tamponato da Ruggeri ed Andrea Chouenkam. Nel confuso finale di quarto ci sono anche i 5 punti consecutivi di Nicolodi, che fissano il punteggio sul 46-70 a 10 minuti dal termine.

L’ultimo quarto serve solo a delineare il parziale finale, la Romania si arrende presto, l’Italia continua il suo dominio, trascinata da un Leonardo Nicolodi da 21 punti. Il parziale finale recita 69-105 per gli azzurrini, che iniziano con una vittoria il cammino in questo Europeo Under 16.