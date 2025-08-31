Basket, l’Italia affronta la Bosnia Erzegovina agli Europei. La Grecia sfida la Georgia, la Slovenia di Doncic se la vedrà con il Belgio

EuroBasket 2025 ancora protagonista di questa domenica 31 agosto, con ben sei partite da disputare per i gironi C e D dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Iniziamo chiaramente dall’impegno dell’Italia, che alle ore 20:30 italiane affronta a Limassol (Cipro) la Bosnia Erzegovina per allungare la striscia positiva dopo il successo convincente di ieri pomeriggio contro la Georgia (78-62) che ha riscattato il ko all’esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Nel gruppo C sono però anche altre due le partite che ci riguardano da vicino ovvero Georgia-Grecia (ore 14:00) e Spagna-Cipro (ore 17:15): Giannis Antetokounmpo e compagni vogliono concedere il bis dopo aver piegato la resistenza degli azzurri, mentre la Nazionale di Tornike Shengelia cerca di cancellare il ko proprio contro i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco; discorso diverso per la Spagna che si ritrova di fronte i padroni di casa di Cipro, con Sergio Scariolo all’ultima manifestazione sulla panchina iberica che vuole congedarsi al meglio prima di iniziare la nuova stagione alla guida del Real Madrid.

Per il girone D in svolgimento invece a Katowice (Polonia) il programma si inaugura alle ore 14:00 con il match tra la Slovenia di Luka Doncic ed il Belgio, con la compagine balcanica reduce dal ko contro la Francia vice-campione uscente mentre i belgi hanno battuto l’Islanda per 64-71 e trovando il primo successo a questo Europeo dopo la battuta d’arresto nella prima giornata contro i ‘Bleus’. Proprio la Francia sarà impegnata alle ore 17:00 contro Israele, con i transalpini che cercheranno di arrivare in fondo alla competizione nonostante le assenze pesanti di giocatori del calibro di Victor Wembanyama, Rudy Gobert e Vincent Poirier e che nel match di ieri hanno piegato la resistenza della Slovenia di Luka Doncic. La partita che chiude invece la domenica ad EuroBasket 2025 – in contemporanea alle ore 20:30 come Italia-Bosnia Erzegovina – è quella tra i padroni di casa della Polonia e l’Islanda, con i polacchi capaci di replicare la vittoria del 2022 contro la Slovenia di Doncic di fronte al pubblico amico e concedendo il bis contro Israele ieri sera.