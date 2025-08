Gianmarco Pozzecco: “Si sta costruendo una chimica importante. Sono ragazzi fortunati, fanno una cosa bella divertendosi”

Buonissimi i segnali raccolti da Gianmarco Pozzecco nella prima uscita dell’Italia contro l’Islanda alla Trentino Basket Cup 2025. La squadra azzurra è priva di problemi contro l’Islanda: un 87-61 che conforta molto anche per com’è arrivato al raduno Simone Fontecchio.

Queste le parole del coach azzurro alla FIP “Dobbiamo lavorare molto, i veterani stanno dando una mano ai più giovani e si sta costruendo una chimica importante. Abbiamo bisogno di tempo e spero di riuscire a far sì che tutto possa funzionare per il meglio. L’unico problema che avrò è quello di avere tanti giocatori forti nello stesso ruolo: abbiamo provato diversi quintetti e dobbiamo trovare le gerarchie giuste, per andare in una direzione che possa essere gratificante con serenità“.

Focus, poi, in modo particolare su domani: “Domani giocheremo col Senegal, una squadra fisica completamente diversa dall’Islanda. Noi abbiamo un nostro fratello che è in ospedale, loro sono ragazzi fortunati che hanno la possibilità di fare una cosa bella divertendosi. C’è una professionalità importante ma l’aspetto ludico non va perso e se ti riesci a divertire hai già vinto“.

A parlare a margine del match anche Saliou Niang: “Coach Pozzecco ci ha chiesto di divertirci, di fare il nostro gioco. Questo è stato il mio pubblico e quindi sono ancora più contento di come sia andata stasera. Sento di essere più in fiducia, per me è stata un’estate intensa ma il meglio deve ancora venire. Siamo sulla strada giusta, aiutandoci in difesa e passandoci la palla“.