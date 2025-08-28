Basket, Gianmarco Pozzecco: “Partita solida, ci sono rischi che contro Giannis ti devi prendere”

Nonostante la sconfitta d’esordio agli Europei 2025, per Gianmarco Pozzecco ci sono varie indicazioni utili dal match disputato stasera dall’Italia contro la Grecia in quel di Limassol, Cipro. L’obiettivo ora si punterà rapidamente sulla Georgia, di scena sabato alle 14:00 in un confronto a forti tinte decisive.

Così il coach azzurro ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una partita solida. Esattamente quello che dovevamo fare. Abbiamo difeso con continuità, abbiamo cercato di limitare Giannis e ci siamo riusciti, siamo andati bene a rimbalzo in attacco nel primo tempo e questo ci ha permesso di avere secondi tiri. Gara solida, è quello che dobbiamo cercare di fare sempre anche se non è semplice. L’Europeo è complicato, il ko della Spagna non mi sorprende. Difendiamo sempre su ogni possesso. Abbiamo marcato con un lungo Giannis, abbiamo rischiato qualcosa su Mitoglou e abbiamo pagato una tripla di Thanasis. Ma sono rischi che ti devi prendere contro Giannis, la coperta è corta. Siamo anche stati sfortunati, in quel momento si poteva rientrare, Thanasis ha messo una tripla su cui avevamo scommesso“.

E su Saliou Niang è molto positivo: “Non mi aspettavo un Niang così. Continua a sorprenderci, ci ha spaventosamente stupiti da inizio preparazione. Ma sono contento di Momo Diouf, Matteo Spagnolo, tutti hanno dato qualcosa. I ragazzi erano molto concentrati“.