Basket, Gianmarco Pozzecco: “L’Italia è un cantiere aperto, perso un po’ di smalto”

L’Italia è stata sconfitta dalla Grecia nell’ultima partita del Torneo dell’Acropoli, cedendo al cospetto dei padroni di casa in quel di Atene con il punteggio di 76-74. La nostra Nazionale ha lottato ad armi pari con gli ellenici, venendo poi rimontata nel secondo tempo e perdendo di misura al termine di un incontro molto fisico. Gli azzurri si trasferiranno ora a Limassol (Cipro), dove giovedì 28 agosto esordiranno agli Europei di basket proprio contro la Grecia.

La Grecia ha giocato senza le stelle Antetokounmpo, Sloukas e Mitoglou, mentre tra le fila dell’Italia si sono distinti Simone Fontecchio (18 punti) e Saliou Niang (14 punti). Danilo Gallinari esordirà direttamente durante la rassegna continentale, stasera ha giocato Thompson al posto di Spagnolo nel quintetto iniziale.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha tracciato un breve bilancio attraverso i canali federali: “È stata una partita dura e con molti contatti fisici. Abbiamo perso un po’ di smalto rispetto alle ultime amichevoli e siamo ancora un cantiere aperto ma mancano ancora alcuni giorni all’esordio e dobbiamo rimanere ottimisti“.