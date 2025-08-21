Basket, Gianmarco Pozzecco: “Abbiamo fatto fatica fin dall’inizio, ma proseguiamo il nostro cammino con fiducia”

Non tutte le ciambelle escono col buco. Dopo aver piacevolmente impressionato nel ciclo di amichevoli in avvicinamento agli Europei 2025 di basket, la Nazionale italiana è incappa in una brutta sconfitta nella prime due partite al Torneo dell’Acropoli di Atene.

Gli azzurri, infatti, sono stati battuti 83-68 dalla Lettonia. Dopo un brutto avvio, la squadra di Gianmarco Pozzecco sembrava aver rimesso le cose al loro posto, ma la scarsa vena nel tiro dalla distanza in particolare ha finito per penalizzare la compagine tricolore. Un ko di cui prendere atto quello di OAKA, per non replicare i medesimi errori quando i match conteranno davvero.

“Abbiamo fatto fatica fin dall’inizio. Siamo partiti diversamente dal solito e diversamente da come vorrei che si partisse. Quando poi pensavamo di averla aggiustata abbiamo preso un altro brutto parziale e li la gara è praticamente finita perchè abbiamo anche tirato malissimo da tre. Però ci vuole equilibrio: siamo consapevoli di ciò che possiamo fare e siamo anche consapevoli che ci sono diverse squadre contro cui si può perdere. Oggi è stata difficile ma proseguiamo il nostro cammino con fiducia“, ha dichiarato Pozzecco (fonte: sito ufficiale Federbasket).

Il miglior marcatore azzurro è stato Matteo Spagnolo con 17 punti. In doppia cifra anche Momo Diouf con 14. Saliou Niang ha chiuso il suo match con 10 rimbalzi e 6 punti. A riposo questa sera Danilo Gallinari, in gruppo da soli tre giorni. Domani ci sarà super sfida contro i padroni di casa della Grecia alle ore 19.00 italiane, in quello che sarà un antipasto di Eurobasket 2025, pensando al debutto a Limassol del 28 agosto proprio contro i greci.