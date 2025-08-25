Basket, Gallinari “Milano? Per andarci bisogna essere voluti”

Si avvicina l’esordio dell’Italia agli Europei di basket 2025 e tra gli azzurri più attesi c’è sicuramente Danilo Gallinari. Il fresco campione del Porto Rico non è ancora sceso in campo con la maglia dell’Italia nelle due amichevoli dove era convocabile e c’è tanta curiosità attorno al reale utilizzo che vorrà farne coach Pozzecco. Ma a far parlare, in queste ore, sono le dichiarazioni del Gallo sul suo futuro. E in particolare di un ritorno a Milano.

“Una volta per tutte chiariamo questa cosa. Innanzitutto per tornare a Milano bisogna essere voluti. È sempre stato un mio sogno, l’ho detto. Quando ero in NBA, anche negli ultimi anni, pensavo di tornare a Milano. Ma ripeto, per tornare bisogna essere voluti” le parole dell’azzurro in conferenza stampa. Parole dure, che fanno capire come negli ultimi anni nessuno dello staff dell’Olimpia, a partire da Ettore Messina, si è mosso per un ritorno del figliol prodigo. E Gallinari continua.

“Non è che mi alzo la mattina e dico: ‘Ehi ragazzi, mi volete?’. Negli ultimi 2-3 anni ho ricevuto varie telefonate, anche mio papà, l’agenzia, l’agente americano, con proposte da squadre italiane e di EuroLega. Da Milano invece non mi hanno mai chiamato, per tornare bisogna essere voluti” ha detto il Gallo.

Insomma, se molti tifosi sognavano un finale di carriera in biancorosso non sembra che così fosse per chi fa il mercato dell’Olimpia. Evidentemente Messina e i suoi collaboratori non reputavano l’apporto del Gallo fondamentale per cambiare le sorti della squadra, anche visti i probabili costi dell’operazione. Sempre che, poi, Danilo davvero volesse tornare a Milano, visto che – giustamente – in tutte le dichiarazioni degli ultimi anni ha dato priorità all’ipotesi NBA. Ma ora qual è il futuro di Danilo? “A 37 anni è molto difficile tornare in Europa, sia per motivi di basket che extra-campo” ha concluso l’azzurro.