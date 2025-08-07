Basket femminile: l’Italia vola in semifinale agli Europei Under 20! Battuto Israele

L’Italia femminile del basket è tra le prime quattro nazionali d’Europa a livello Under 20! Le azzurre guidate da Giuseppe Piazza si sono imposte per 77-69 contro Israele nel quarto di finale che si è disputato questo pomeriggio e sabato scenderanno sul parquet portoghese di Matosinhos per cercare una clamorosa finale.

Per l’Italia spiccano i 18 punti di Candy Edukpaigbe, ma in doppia cifra ci sono anche Agnese Gianangeli con 13 punti, Emma Zuccon con 12 punti e Cristina Ozasuwa con 10 punti. Per Israele, invece, la top scorer è Gal Raviv con 25 punti.

Parte bene l’Italia che con Edukpaigbe e Zuccon nella prima parte del primo quarto prova già ad allungare toccando il +7 nei primi quattro minuti e tenendo sempre il muso avanti. Dopo una piccola fiammata israeliana, torna a spingere la squadra azzurra, anche se non riesce a scappare via e si va al primo stop sul 24-17. Azzurre che faticano a trovare il canestro a inizio secondo quarto e Israele che ricuce il gap e si lotta punto a punto. Un bel canestro di Edukpaigbe vale la doppia cifra per l’azzurra e il nuovo +5 italiano a poco meno di 3’ dall’intervallo. Spinge l’Italia, allarga il gap e va al riposo sul 46-34, con 14 punti di Candy Edukpaigbe e 10 di Agnese Gianangeli.

Match complicato per la top scorer degli ottavi, Carlotta Zanardi, che fatica a entrare in partita e commette qualche errore di troppo che permette alle israeliane di ricucire parzialmente il divario a inizio secondo tempo. Proprio la giocatrice di Schio, però, trova un canestro sulla sirena per rilanciare l’allungo azzurro, ma è proprio sulla sirena che una tripla israeliana riapre i giochi per il 62-57 con cui si va all’ultimo stop. Italia ancora che fatica e Israele che chiude la rincorsa e passa in vantaggio dopo 34’ con un parziale di 8-0. Soffre la squadra azzurra e si lotta punto a punto, con due liberi di Baldassarre che riportano avanti l’Italia. È ancora Francesca Baldassarre, questa volta da oltre l’arco, a rilanciare le azzurre. Edukpaigbe firma il +5, poi lei e Zanardi mettono il sigillo e l’Italia vola in semifinale!

ITALIA – ISRAELE 77-69 (24-17, 22-17, 16-23, 15-12)

Italia: Njoku Edokpaigbe 18, Lucantoni 3, Cedolini, Zanardi 8, Lussignoli 5, Gianangeli 13, Zuccon 12, Piatti, Bernardi, Fantini 1, Osazuwa 10, Baldassarre 7

Israele: M. Cohen 13, Feller, Kabada, Bitan 6, T. Cohen, Oren 6, Zemmel, Nahum 9, Raviv 25, Zilbershlag 10, Mayshar, Yanaj