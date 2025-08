Basket femminile, l’Italia Under 20 cede all’overtime all’esordio contro la Polonia agli Europei

L’Italbasket femminile Under 20 lotta per 45′ ma deve cedere alla Polonia nel match di esordio all’Europeo di categoria a Matosinhos (Portogallo). Le azzurrine riescono a ritrovare fluidità in attacco nel quarto conclusivo dopo aver iniziato la ripresa con un break di 12-0 delle avversarie, piazzando la zampata per portare la sfida all’overtime dove le polacche hanno sbagliato meno vincendo per 74-79. Ora per le ragazze di coach Giuseppe Piazza la seconda partita del girone D domani sera contro la Germania, chiudendo la prima fase lunedì pomeriggio contro i Paesi Bassi. 19 punti e 12 rimbalzi di una mai doma Cristina Osazuwa, con 16 punti di Martina Fantini e 8 di Ilaria Bernardi – 22 punti di Darolina Ulan e 21 di Dominika Ullmann decisive per la Polonia, con 12 punti di Aleksandra Burzynska altrettanto efficace.

Botta e risposta in apertura di match (2-2), con la Polonia che prende le misure e piazza un break di 7-0 firmato Ulan-Grzadziela-Ullmann (2-9). Osazuwa e Bernardi provano a scuotere l’Italia (6-9), con Martina Fantini e Lavinia Lucantoni che firmano il sorpasso (11-10). La numero 18 sale in cattedra con quattro punti in fila (15-12), con Stebleka che appoggia per il -1 alla prima sirena (15-14).

Nel secondo quarto l’Italia conferma il vantaggio con i liberi di Ilaria Bernardi (17-14), con la Polonia che reagisce prontamente e si riporta a +3 (20-17). Ci pensa Francesca Baldassarre a pareggiare da tre (20-20), con la partita che prosegue sul filo dell’equilibrio (24-24). Mini-parziale polacco con Grzadziela e Steblecka (24-29), con Osasuwa che tiene in scia le azzurrine (27-29). Piazzato di Ullmann per il +3 (30-33), con Lussignoli che non molla (32-33). Un appoggio di Osasuwa e la tripla di Ulan fissano il punteggio sul 34-38 all’intervallo lungo.

La ripresa si apre con un monologo polacco, con le nostre avversarie che piazzano un parziale micidiale di 12-0 per ritoccare il massimo vantaggio (34-50). Martina Fantini muove il punteggio per l’Italia dopo oltre sei minuti di digiuno offensivo (36-50), con Bernardi e Baldassarre che suonano la carica per ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio (41-50). Lussignoli attacca benissimo il ferro per il 45-50 con cui si va all’ultima pausa breve.

Nella frazione conclusiva l’Italia rosicchia altri punti a cronometro fermo (48-50), ma la Polonia ribatte immediatamente con un break di 5-0 (48-55). Appoggio di Martina Fantini e -5 (50-55), con Edokpaigbe e Osazuwa che tengono le azzurrine a contatto (55-57). 2+1 di Carlotta Zanardi e -2 (58-60), con Grzadziela che dà ossigeno alla Polonia (58-62). Lussignoli spara la bomba del -1 (61-62), con Ullmann che appoggia per il +3 (61-64). Ci pensa Zanardi ad impattare dall’arco per portare la sfida all’overtime (64-64).

Burzynska apre le marcature del tempo supplementare (64-67), con Fantini dalla lunetta e Osazuwa da due che riportano l’Italia avanti (68-67). Ulan da tre per il sorpasso Polonia (68-70), con Fantini che pareggia i conti subito (70-70). Le polacche trovano un’altra accelerazione con i liberi di Ulan ed il piazzato di Grzadziela (70-75): time-out Italia, con il 2+1 di Ilaria Bernardi che tiene vive le speranze azzurre (74-77). Un 2/2 a cronometro fermo di Ullmann vale il 74-79 con cui la Polonia batte l’Italia all’esordio nell’Europeo Under 20 dopo un overtime!