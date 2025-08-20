Basket
Basket femminile, l’Italia Under 16 si arrende nei quarti di finale alla Lettonia
Sfuma il sogno della medaglia per l’Italia agli Europei Under 16 di basket femminile. Le azzurre di coach Lucchesi sono state sconfitte nei quarti di finale dalla Lettonia per 51-47, subendo la prima sconfitta di questa rassegna continentale. All’Italia ora restano le sfide per un piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto, ma soprattutto con la qualificazione ai Mondiali Under 17 che si giocheranno in Cechia dall’11 al 19 luglio 2026.
La migliore delle azzurre è stata Giulia Mueller, unica italiana a chiudere in doppia cifra con 13 punti. Ha sfiorato la doppia doppia, invece, Isabel Hassan con 8 punti ed 8 rimbalzi. Una Lettonia trascinata da una Sindija Sondore da 15 punti e addirittura 17 rimbalzi. Importanti per le lettoni anche i 13 punti di Sarlote Skrebele.
Dopo un buon avvio, con le azzurre avanti alla prima sirena per 14-12. Nel secondo quarto, però, la Lettonia piazza un parziale di 20-12 e si trova avanti all’intervallo. Resta comunque una partita punto a punto nel secondo tempo e si entra negli ultimi dieci minuti con la Lettonia avanti 40-38. La tensione è palpabile ed un canestro di Sondore vale il +5, mentre l’Italia negli ultimi tre minuti segna un solo libero con Hassan. L’attacco azzurro si inceppa purtroppo nel momento decisivo e l’Italia perde 51-47.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
ITALIA – LETTONIA 51-47 (14-12, 12-20, 12-8, 9-11)
Italia: Diagne 4, Sablich, Murgia, Hassan 8, Marinari 8, Pini, Mueller 13, Moni 4, Salvetti 2, Perego 5, Magni 3
Lettonia: Petersone 3, Sondore 15, Brokane, Joma, Priedite 4, Naidjonova 2, Tikmere 6, Krumina 2, Araja, Sirsnina 6, Balode, Skrebele 13